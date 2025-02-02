北橫高遶溪古圳步道秘境 桃園春遊新選擇

桃園市新整修的復興區高遶溪古圳步道秘境，是春遊北橫不容錯過的選擇。（桃市府觀旅局提供）

2025/02/02 16:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局推廣復興區北橫旅遊，根據早年泰雅族原住民狩獵古道，2021年爭取交通部觀光署經費、共斥資約4000萬元辦理高遶溪古圳步道環境營造，於2022年底完成1期工程整修步道約1公里，去年底再完成2期工程接續1.6公里，以生態工法及修舊如舊方式保留在地景觀，並新增跨河繩橋及整修休憩設施，提升整體遊憩服務品質，增加遊客停留時間。

觀旅局長周柏吟指出，高遶溪古圳步道保有自然原始景觀，早期是原住民狩獵及出草祭儀的山徑，有「小奧入瀨溪」的美名，串接石門水庫與新竹縣關西遊憩系統的羅馬公路沿線，擁有豐富歷史底蘊。步道沿高遶溪中下游溪谷而設，有許多原始喬木，漫步途中會造訪2座分別為21公尺長及29公尺長跨河繩橋，可以放鬆心情親近大自然。

請繼續往下閱讀...

2期工程施作既有古道1.6公里長，以生態工法，改用透水性較佳的碎石鋪設步道，讓雨水得以滲流到下方，並在步道兩側設置縱向透水生態溝，以修舊如舊的方式保留在地景觀。工程包含新增跨河繩橋外，另重新整修入口空間包含高遶橋、高遶天空吊橋旁，以及軍事遺構、跨淺溪流及瀑布旁景點等5處，不少旅遊業者紛紛推出專屬的登山健走套餐，吸引更多遊客造訪，進而促進當地經濟發展。

周柏吟表示，市府今年推動探索北橫、大龍門觀光廊帶兩大觀光重點，將復興區北橫景點、秘境及大溪、龍潭及石門水庫豐富的自然景觀及人文特色、客家美食串聯起來。在此2025台灣燈會今年再度回到桃園主辦之際，市府歡迎各地遊客白天逛完北橫公路的景點步道，晚上可以前往機場捷運A18與A19站賞燈，有關台灣燈會詳細資訊，請下載「遊桃園App」，或上「桃園觀光導覽網」查詢。

桃園市新整修的復興區高遶溪古圳步道秘境，是春遊北橫不容錯過的選擇。（桃市府觀旅局提供）

桃園市新整修的復興區高遶溪古圳步道秘境，是春遊北橫不容錯過的選擇。（桃市府觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法