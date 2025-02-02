不用削切！日人大推奇異果「快速剝皮術」 網驚：超療癒
日本網友分享，奇異果的快速剝法，引起不少熱議。（資料照）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕不用削也不用切，也能超完美！一名日本網友分享，奇異果的完美剝皮的方法，只需要準備熱水和冰水，就能把奇異果外層的果皮完全去除，連旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」也驚呼，「等一下，可以這樣剝噢！我要試試看」。貼文曝光，引起網友討論。
日本網友在社群平台X發文，在剝奇異果時突然靈光一閃，先試著用熱水燙一下奇異果，接著馬上放進冰水裡，拿起來時只需要用手推一下，整塊果皮就完美滑落下來，讓原PO直呼，「原來這麼方便，就能得到一顆果肉閃閃發光的寶石」。
請繼續往下閱讀...
魚漿夫婦也在臉書粉專轉發該則貼文，引起許多網友熱烈討論，「雖然不喜歡吃奇異果，但好想剝看看喔！」、「在剝皮的時候真的超療癒」、「今天才剛削皮削到懷疑人生，真想早二個小時知道」、「然後得到一顆青棗」、「還以為是棗子」、「學到了，感謝！」、「這招竟然可以用在奇異果上？！」、「綠的皮毛太多了不好吃，金的皮毛短且少口感甚佳」。
キウイの皮を剥く時、もしかしてこれ湯剥き出来るんじゃないかしら、と思って熱湯回しかけて氷水にぶち込んでから剥いてみたら 桃みたいにつるーんて皮剥けて、宝石みたいな美しい実が現れた✨✨こうすればよかったのか… pic.twitter.com/XSflGNrhsa— みほ （@mihhohchang1970） January 16, 2025