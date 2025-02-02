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    脫單看過來！全台最靈驗月老駐守 「最強戀愛之神」助攻加持

    中台灣元宵燈會「月下有緣」主燈，以樂成宮Q版月老為主視覺，每小時還有2次60秒心跳主燈秀。（台中市府提供）

    中台灣元宵燈會「月下有緣」主燈，以樂成宮Q版月老為主視覺，每小時還有2次60秒心跳主燈秀。（台中市府提供）

    2025/02/02 10:21

    〔記者許國楨／台中報導〕2025中台灣元宵燈會將於2月8日至23日在台中水湳中央公園登場，市府特別打造「樂in LOVE」燈區，集結全市29行政區的浪漫燈組，並與網友票選「全台最靈驗月老廟」的台中樂成宮合作，設置5公尺高的「月下有緣」月老主燈，為情侶送上祝福，也助單身男女尋覓好姻緣。

    樂成宮月老香火鼎盛，每年吸引無數信眾祈求姻緣，今年燈區主燈設計以樂成宮Q版月老為主視覺，右手持拐杖、雙手拉起紅線連結愛心鴛鴦譜卷軸，象徵為有情人締結良緣，主燈後方還有2棵盛開的桃花樹，每小時將進行2場60秒的心跳主燈秀，透過光影流動串起一顆一顆愛心展現幸福氛圍，讓民眾感受浪漫悸動心動時刻。

    除了主燈外，燈區內還設有「樂牽紅線」與「心動瞬間」兩大科技互動燈組，民眾可在「樂牽紅線」燈組前，合掌擲筊誠心祈求月老牽線，並抽取專屬姻緣籤詩，而「心動瞬間」燈組則是全台唯一的戀愛科技互動裝置，情侶可在感應區比出愛心手勢，螢幕將投影出雙方臉龐，紀錄這浪漫瞬間。

    至於單身男女也可對著屏幕手比愛心拍照，掃描QR Code參加「心動來電」配對活動，讓月老幫忙尋找理想對象，尋覓好姻緣；台中市民政局表示，「樂in LOVE」燈區不僅有月老主燈，敦化路兩側更集結台中29個行政區的浪漫燈組，依山、海、屯、城區域特色打造專屬燈景。

    這次燈會的元素包括為民眾牽紅線的神祇、活靈活現的吉祥物、雙雙對對的愛侶等，還有山明水秀的景色如麥田、花卉等，以及現代化建設場景如三鐵、情人橋等，呈現浪漫溫馨的氛圍，一次暢遊台中浪漫地標，在燈海中感受幸福氛圍，因此，台中市府邀請民眾共襄盛舉，讓月老見證甜蜜時刻，在新的一年開啟美好姻緣。

    民眾可在中台灣元宵燈會「樂牽紅線」燈組前合掌擲筊，誠心祈求月老促成好姻緣。（台中市府提供）

    民眾可在中台灣元宵燈會「樂牽紅線」燈組前合掌擲筊，誠心祈求月老促成好姻緣。（台中市府提供）

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