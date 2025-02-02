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    初五收假日北返+短途觀光車潮 省道24處「地雷」路段車多壅塞

    交通部公路局於今日大年初五盤點24處地雷路段，請用路人注意。圖為省道車輛行駛示意。（資料照）

    交通部公路局於今日大年初五盤點24處地雷路段，請用路人注意。圖為省道車輛行駛示意。（資料照）

    2025/02/02 10:16

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是大年初五（2月2日）春節連假最後一天，交通部公路局預估，返回工作地的車潮持續，部分短途旅遊觀光景點路段也車多或壅塞，並盤點24處地雷路段，請用路人注意。

    公路局表示，省道易壅塞路段，包含台61線鳳鼻-香山路段（北向），台61線竹南路段（北向），台61線中彰大橋（北向與南向），台9線蘇花路廊（北向），台9線南迴公路（往屏東），台1線水底寮-楓港（北向）。

    省道銜接高速公路的易壅塞路段，包含台74線台中環線接國3的快官（西向）、霧峰（東向與西向）、台86線歸仁交流道（東向與西向）、台18線國3中埔交流道（東向與西向）、台86線仁德系統（東向與西向）、台88線鳳山-五甲（西向）。

    觀光景點周邊易壅塞路段，包含台2線與台2乙線關渡-淡水（東向與西向）、台3線大溪路段（南向與北向）、台2線福隆路段（西向）、台9線礁溪路段（北向）、台2線萬里-大武崙（東向與西向），台9線新店-烏來（南向與北向）、台3丙線竹山紫南宮（東向）、台3線古坑-梅山（南向與北向）、台19線北港朝天宮（南向與北向）、台3線大湖路段（南向）、台21線日月潭（南向）、台17線南鯤鯓代天府（北方）。

    至於昨天大年初四（2月1日）的道路狀況，公路局表示，各地北返車潮午後開始湧現，直到晚間6點部分路段仍車多壅塞，包含台61線線西至中彰大橋、台15線竹港大橋、台9線草埔森永隧道、台9線觀音谷風隧道、台61線白沙屯至觀海大橋，以及台15線浸水橋至竹港大橋路段。

    公共運輸部分，昨天西部國道客運共駛5030班次，疏運6萬9013人，疏運人數較前一天（1月31日）減少32.9％；東部國道客運路線共駛1048班次，疏運2萬1642人，疏運人數較前一天減少32.3％。

    今天是春節連假最後一天（2月2日），公路局預估，返回工作地的車潮持續，部分短途旅遊觀光景點路段也車多或壅塞。圖為知名景點北港朝天宮。（資料照）

    今天是春節連假最後一天（2月2日），公路局預估，返回工作地的車潮持續，部分短途旅遊觀光景點路段也車多或壅塞。圖為知名景點北港朝天宮。（資料照）

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