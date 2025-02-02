淡水天元宮櫻花季最後1天 百年漆藝家族傳人教做限量飄漆帆布袋

淡水區無極天元宮「新北蒔花好綻─花見櫻花季」邁入最後1天。（記者董冠怡攝）

2025/02/02 08:28

〔記者董冠怡／新北報導〕淡水區無極天元宮「新北蒔花好綻─花見櫻花季」今天邁入最後1天，手作工作坊活動包含下午4點至4點半彩繪紙扇工作坊、4點半至5點飄漆帆布袋工作坊、5點半夜櫻手機拍照工作坊，採現場報名，每場限額50人，傍晚5點至晚間8點也有夜櫻燈光秀，民眾可以搭乘大眾運輸前往賞花，白天、夜晚各有風情。

飄漆帆布袋工作坊由台灣漆藝之父陳火慶的後代、百年漆藝家族第四代傳人張齊方，帶領參與者體驗漆藝之美。張齊方表示，漆器製作工序繁複耗時，從數月至年都有可能，一般大眾易於半途而廢，加上漆藝在歷史上常與王公貴族連結，給人一種距離感，較難立即與民眾產生共鳴；祖父陳清輝、母親陳玉嘉致力保存傳統技藝與教學，但力量有限，希望可以擴大觸及，多管齊下傳承漆工藝的博大精深，因此這次選擇相對容易上手的飄漆技法入門。

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張齊方說明，飄漆是流傳已久的傳統技法，使用的天然漆從漆樹汁液中提煉萃取物，水分揮發後呈濃稠、透明琥珀色，可塑性強，加入色粉或顏料混合後，可調製成不同色彩塗裝器物，提高藝術價值；透過更貼近日常的方式推廣漆藝，把自選的2至3種天然漆顏料點入樟腦油或橘子油中，以細長工具來回晃動，攪拌出紋路後，將提袋浸泡其中，接著緩慢抽出水面，色彩瞬間躍然紙上，放置一旁晾乾後帶走，過程輕鬆有趣、好玩。

肩扛百年家族傳人的重責大任，她認為壓力倒是還好，凡事盡力、順其自然即可，「當已很努力、認真向外界介紹了，對方仍沒興趣，也不是我能決定的，至少我盡力過，問心無愧」，但也不會氣餒放棄，還是會以正向態度持續推廣下去。

另外，今年亮點之一「櫻之光屋」自淡水在地日式建築汲取靈感，充滿懷舊時代感，由多次入圍金鐘、金馬獎的「茶金」美術指導賴勇坤操刀設計，期盼每逢櫻花盛開的季節來臨，民眾上山賞櫻可以宛如坐在自家院子般悠閒。執行單位、普普樂藝術事務所執行長連珮如指出，有別於去年現場裝置物因風大而被吹走，今年邀請賴勇坤跟工班以蓋房、電影場景的規格，打造非常穩固的屋子，同時就地取材、拓展並善用現地場域，結合燈光效果，營造美輪美奐的氛圍。

連珮如提到，除此之外，天元宮三色櫻花最茂盛的時節，大約落在1月底至2月初，習慣配合春節期間舉行活動，去年過年較晚，場佈時可精準打燈，但是今年提早，得在僅開3成的花況下進行，增添打燈困難度，相當辛苦；為期12天的櫻花季，集結台灣多個專業團隊的熱烈響應，即便規模不大，眾人依然願意投入、盡心盡力完成這副小而美的「作品」，而非僅是當作單純的政府標案執行，「我們想要改變整體生態」，也讓藝術家們能夠在合作中激盪更多火花，互相扶持促進彼此進步。

今年亮點之一「櫻之光屋」自淡水在地日式建築汲取靈感，充滿懷舊時代感，並且善用現地場域，結合燈光效果，營造美輪美奐的氛圍。（記者董冠怡攝）

飄漆帆布袋工作坊由百年漆藝家族第四代傳人張齊方（見圖），帶領參與者體驗漆藝之美。（記者董冠怡攝）

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