拚了！彰化最強走春最後1天 衝破100萬人次法寶要靠它

彰化最強走春最後一天，要衝破100萬人次的法寶就是超人氣的蛇年小提燈。（記者劉曉欣攝）

2025/02/01 22:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為期9天的彰化最強走春，串連年貨大街與春節市集，將在大年初五2月2日畫上句點。彰化市長林世賢表示，目前8天活動已吸引超過80萬人潮，為了自我挑戰衝破百萬人次，將祭出今年超可愛的蛇年小提燈，只要在Facebook、Instagram、Threads依照規定貼出照片證明來過，就可以領取。

林世賢表示，今年春節連假有9天，彰化最強走春活動也有9天，不只創造話題也創造商機，不只是進駐攤商發大財，連永樂街、民族路有參與活動的店家，也都感受到人潮帶來的錢潮，因為每消費100元就可兌換摸彩券，有民眾就在合作店家消費2萬元，就一次拿了200張摸彩券，花了快要1小時才寫完摸彩券。

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林世賢說，不只是大年初一創下單日10萬人潮，幾乎天天逛街人潮都不間斷，4個舞台表演都吸引民眾觀賞，這2天偶而下起雨，一度讓逛街人數減少，但所幸老天爺很幫忙，總是下了一陣子的雨就停了，隨後又見民眾來逛市集，連許多外縣市的民眾都專程或是路過來打卡。

為了希望讓彰化9天的市集活動能夠衝破100萬人次，林世賢指出，將送出超人氣的蛇年小提燈，只要在今、明兩天發文附上照片，證明有來過春節市集，標記指定帳號： Facebook：@林世賢【百年大計 彰化新生】， Instagram / Threads：@lss4801，就有機會拿到限量版的蛇年小提燈，可以直接到服務台兌換，也可以活動後到市長室領取。

彰化最強的走春活動，天天都湧入大批人潮。（記者劉曉欣攝）

彰化最強的走春活動，天天都湧入大批人潮。（記者劉曉欣攝）

就算是下雨，彰化最強走春的垃圾分類會撐起遮陽傘繼續做。（記者劉曉欣攝）

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