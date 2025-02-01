這也能忘！台中公車遺失物前3名揭曉 撿過超大行李箱

榮獲「教育奉獻獎」的老師殷光華，特別寫信向拾獲他錢包的駕駛林政達（圖）道謝，稱讚拾金不昧。（市府提供）

2025/02/01 17:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市公車每天發車8000多個班次，常有乘客將物品遺忘在車上，除雨傘、錢包、手機名列前三名，竟然還撿過好大卡的行李箱。曾榮獲「教育奉獻獎」的老師殷光華，近日特別寫信給拾獲他錢包的駕駛林政達致謝，讚其拾金不昧，林則說，拾獲物品五花八門，希望都能物歸原主，這是應該做的。

殷光華老師日前搭乘29路公車時，不慎將用A4紙摺疊而成的皮夾遺落在座位上，這個皮夾雖然外觀簡單，卻是他重要的隨身物品。幸好，當班駕駛林政達在車輛清理時發現了這只皮夾，並依規定送回站場登記等待失主認領，殷老師找回皮夾後，特別寫信給台中客運表達感謝。

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殷老師說，這不僅是物品的歸還，更展現了駕駛的誠信與高尚品德。他以「禮、義、廉、恥」來讚揚林的舉動，認為這樣的善行值得推廣，讓社會充滿更多正能量，對此，台中客運董事長李博文回信感謝殷老師的鼓勵，並特別表揚林政達，頒發獎金以資鼓勵。

林政達則謙虛表示，這是他應該做的，服務乘客是他的職責，能幫助大家找回遺失物品，讓乘客安心，就是他最大的成就感，他也分享公車上最常遺落的物品包括手機、錢包、雨傘，甚至還有人忘了整個行李箱。每當發現遺失物，駕駛們都會依規定送回調度站，讓失主能順利找回。

除了協助乘客找回失物，林也樂於幫助來台旅遊的外國朋友，特別是在南屯區彩虹村附近，許多背包客搭乘公車遊覽台中，他觀察到這些旅客已經習慣使用電子票卡刷卡上下車，對於行程也相當熟悉，但有時仍需協助找到正確的下車站點，他樂於提供幫助，讓遊客在台中留下美好的回憶，乘客的溫暖回應，也讓他更樂在工作。

台中客運駕駛林政達謙虛的表示，這是應該做的。（市府提供）

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