走春賞櫻！南投信義「櫻」姿正盛 紅白爭妍人氣爆棚

南投信義鄉草坪頭山櫻花盛開，在藍天與翠綠茶園襯托下，更顯「櫻」姿煥發。（圖由民眾提供）

2025/02/01 15:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣春節適逢櫻花季，信義鄉草坪頭櫻花園區目前桃紅色山櫻花盛開，粉紅色河津櫻也有8成花況，白色李花也綻放6成，紅、粉、白花爭妍比美，夾道盛開吸引民眾走春賞櫻，人氣爆棚。園區茶農表示，最近「櫻」姿正盛，賞花車潮幾乎要把園區所有停車場客滿，2月還有八重櫻盛開，賞櫻可持續到3月初。

信義鄉草坪頭茶園種植4000多棵櫻花樹，主要種類有山櫻花、河津櫻、八重櫻、吉野櫻、富士櫻等，目前山櫻花已夾道盛開，河津櫻也有7、8成花況，部分步道除了櫻花，還兼種李花，形成粉、白花朵齊放的盛況，景象相當美麗。

請繼續往下閱讀...

茶農說，草坪頭目前櫻花盛開，鮮豔花朵白天在藍天與翠綠茶園襯托下，更顯「櫻」姿煥發，春節吸引大批遊客上山賞花，讓園區400多個車位幾乎客滿。

目前盛開櫻花約可持續1週，接下來2月將迎來八重櫻花季，以及吉野櫻、富士櫻開花，現也有零星福爾摩沙櫻開出白色花朵，整個草坪頭可說百花齊放，賞櫻則可到3月初，民眾除可趁春節上山賞花，連假結束也能把握花季期間，體驗信義鄉的櫻花之美。

南投信義鄉草坪頭櫻花盛開，吸引大批走春遊客上山賞花。（圖由民眾提供）

南投信義鄉草坪頭櫻花季，粉紅色河津櫻與白色李花夾道盛開，景象相當美麗。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法