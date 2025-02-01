台北燈節北市出動流動廁所車 掃QR code就能「方便」

台北燈節期間環保局將出動「多功能全齡化親善流廁車」。（北市環保局提供）

2025/02/01 12:38

〔記者蔡思培／台北報導〕2025台北燈節「蛇來運轉」明登場，台北市環保局燈節期間將動員逾1400人次清潔人員維護環境，並增加垃圾桶，燈節展區內除有83座既有列管公廁外，環保局也將出動中型流動廁所車及「多功能全齡化親善流廁車」。民眾可掃描台北燈節全區地圖上的友善廁所QR code，找到距離自己最近的公廁。

「2025台北燈節」將登場，城市光廊（中華路一段）已在日前點燈，位於中山堂的主燈「福蛇豆豆」也將在2月2日正式點亮，2月2日至16日台北燈節將全面開展，每晚5點至10點點燈。今年燈節活動規劃主燈區、北門展區、西門展區、中華路展區四大展區，橫跨捷運西門站至北門站一帶。

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燈節期間環保局動員1400人次清潔人員維護環境，並在中華路兩側、中山堂（主燈區）、捷運站出入口、西本願寺及北門廣場等燈區人潮聚集處設置32處資源回收站，64個大型垃圾桶（含一般垃圾桶與資源回收桶），方便賞燈遊客丟棄手中垃圾。

環保局此次燈節也出動2輛流廁車，2輛流廁車都會以防疫規格加強全車環境內外清潔消毒，同時提供應急生理用品，落實月經平權。其中多功能全齡化親善流廁車具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等5大友善設施，可服務身障者、長者與親子等族群。

環保局提醒，燈節期間人潮擁擠，該局將加強展區各類型廁所的巡檢及督促管理單位做好維護及消毒，並維持燈節展區環境整潔。同時也呼籲參與2025台北燈節的朋友，共同維護燈節展區環境整潔，及維持應有的如廁禮儀，同理清潔隊員及清潔人員的辛勞，展現首都市民優質的文明水準。

民眾可掃描台北燈節全區地圖左方的友善廁所QR code，找到距離自己最近的公廁 。（北市環保局提供）

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