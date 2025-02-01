大年初四鹿港天后宮抽行業籤 抽到上上籤的行業曝光了

鹿港天后宮遵循傳統在大年初四抽出行業籤，主委張偉東（圖左）強調台灣整體運勢仍然看漲。（記者劉曉欣攝）

2025/02/01 12:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國定古蹟鹿港天后宮每年都遵循傳統，固定在大年初四抽出40個行業籤，今年由土木建築業拔得頭籌，抽到上上籤，財運旺到擋不了；其次是進出口商與獸肉商，也抽到中上籤，做生意都可得大利。鹿港天后宮主委張偉東表示，台灣實力強，就算美國總統川普日前揚言對台灣半導體徵收關稅，高科技仍可維持去年的水準，整體經濟運勢仍然看漲。

鹿港天后宮解籤員施彥丞表示，今年行業籤最旺的是土木建築業、進出口商與獸肉商，尤其是土木建築業抽到上上籤，籤詩「積德如君幾十年，何須禮拜問神仙，一帆順境誰能及，利有攸往涉大川」，在做生意方面「十分財氣，滿載而歸」，籤詩內容就非常大吉大利。

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施彥丞指出，進出口商抽到「旱年宜豆雨宜禾，合著天時總不差，若遇南風應買豆，今年利息十分多」，代表「相機而行，可得大利」。獸肉商抽到「十載窗下苦操修，今日彈冠事壯遊，萬里長風欣得意，直登彼岸不須愁」，代表「貿易得利，風水平穩」。

施彥丞表示，今年比較要留意的行業是電氣器具商、漁業與飲食業，都是抽到平籤，從籤詩內容提醒經營者要更加用心，才不會「財氣雖有，東得西失」。

張偉東強調，從今年抽出行業籤來看，土木建築抽到上上籤，在多年來的行業籤當中，也不多見，由於台灣建築業近年來非常風光，今年再抽到上上籤，也代表台灣將有大建設，能帶動土木建築持續往上爬升。

張偉東指出，今年進口商與獸肉商抽到中上籤，代表吉星高照，整體財運與發展都會比去年更好，因為台灣有實力，就不必害怕競爭。至於，必須比較注意的電氣器具商、漁業與飲食業，電器業有最新AI科技都會帶來變化，漁業面對過度撈捕，餐飲店家越開越多，這些都會帶來考驗，但因為抽到平籤，仍可維持去年的規模。

張偉東強調，台灣整體競爭力強，鹿港天后宮抽出行業籤，期待運勢旺的行業在今年能夠鴻圖大展，抽到運勢平平的行業，也能維持與去年的水準與成績，相信台灣的經濟與實力！

鹿港天后宮抽出行業籤，今年最旺的就是土木建築、進出口商與獸肉商。（記者劉曉欣攝）

鹿港天后宮抽出行業籤，電氣器具商、漁業與飲食業抽到平籤，今年要多加留意。（記者劉曉欣攝）

鹿港天后宮今年春節的參拜人潮，恢復到疫情前的水準。（記者劉曉欣攝）

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