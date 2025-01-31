不忍了！春節連假爬鐵門進清潔隊倒垃圾 伸港鄉長鐵腕開罰

彰化縣伸港鄉清潔隊部全年無休提供民眾倒垃圾，但民眾看到隊部關門，竟直接爬上去，身旁還有人協助，就是為了偷倒垃圾。（伸港鄉公所提供）

2025/01/31 22:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉清潔隊部提供全年無休的倒垃圾服務，卻發現有民眾竟然在春節連假趁隊部關門時，爬上鐵門進入清潔隊，就是為了倒垃圾，全程都被監視器錄下。伸港鄉長黄永欽表示，這真的太誇張了，只要確定偷倒者身分，將施鐵腕開罰，絕不寬貸。

黃永欽強調，伸港鄉清潔隊位於伸港市區，今年春節期間提供每天上午8點到下午5點，開放給鄉民到隊部倒垃圾，但沒想到在除夕當天，竟然有人在晚上6、7點間，因為要倒垃圾不得其門而入，乾脆就爬上鐵門倒垃圾。

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黃永欽表示，這人偷爬鐵門要倒垃圾就夠離譜，沒想到還有2位民眾從旁撐住攀爬者的身體，避免攀爬者掉下來，而透過爬鐵門闖進清潔隊的民眾，還幫在門外幾位鄉親的垃圾，通通都丟到清潔隊裡頭，這不是一個人在丟垃圾，而是一群人在丟垃圾。

黃永欽指出，伸港清潔隊部多年來都提供全年無休倒垃圾服務，原本是24小時不關門，後來發現有事業廢棄物會夾帶進來，進而規定倒垃圾時間，但極少數鄉親沒有公德心，還挑戰公權力，公然爬過鐵門倒垃圾，鄉公所不會寬容，將根據監視器畫面找出偷倒者，只要確定身分，就會依照廢棄物清理法來開罰1200元以上、6000元以下的罰鍰。

黃永欽說，除了清潔隊部被爬鐵門倒垃圾要開罰，市場旁公有停車場，原本也有定點收運垃圾服務，但在非服務時段，還是有民眾亂丟垃圾，也將調閱監視器畫面，確定身分就開罰，也要呼籲民眾，每個定點收運垃圾都有監視器拍攝，務必遵守規定，才能避免受罰。

彰化縣伸港鄉公有停車場有垃圾定點收運，但在服務時間外，還是被民眾丟垃圾。（伸港鄉公所提供）

彰化縣伸港鄉在公有停車場有提供定點清運服務。（伸港鄉公所提供）

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