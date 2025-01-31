為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不忍了！春節連假爬鐵門進清潔隊倒垃圾 伸港鄉長鐵腕開罰

    彰化縣伸港鄉清潔隊部全年無休提供民眾倒垃圾，但民眾看到隊部關門，竟直接爬上去，身旁還有人協助，就是為了偷倒垃圾。（伸港鄉公所提供）

    彰化縣伸港鄉清潔隊部全年無休提供民眾倒垃圾，但民眾看到隊部關門，竟直接爬上去，身旁還有人協助，就是為了偷倒垃圾。（伸港鄉公所提供）

    2025/01/31 22:25

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉清潔隊部提供全年無休的倒垃圾服務，卻發現有民眾竟然在春節連假趁隊部關門時，爬上鐵門進入清潔隊，就是為了倒垃圾，全程都被監視器錄下。伸港鄉長黄永欽表示，這真的太誇張了，只要確定偷倒者身分，將施鐵腕開罰，絕不寬貸。

    黃永欽強調，伸港鄉清潔隊位於伸港市區，今年春節期間提供每天上午8點到下午5點，開放給鄉民到隊部倒垃圾，但沒想到在除夕當天，竟然有人在晚上6、7點間，因為要倒垃圾不得其門而入，乾脆就爬上鐵門倒垃圾。

    黃永欽表示，這人偷爬鐵門要倒垃圾就夠離譜，沒想到還有2位民眾從旁撐住攀爬者的身體，避免攀爬者掉下來，而透過爬鐵門闖進清潔隊的民眾，還幫在門外幾位鄉親的垃圾，通通都丟到清潔隊裡頭，這不是一個人在丟垃圾，而是一群人在丟垃圾。

    黃永欽指出，伸港清潔隊部多年來都提供全年無休倒垃圾服務，原本是24小時不關門，後來發現有事業廢棄物會夾帶進來，進而規定倒垃圾時間，但極少數鄉親沒有公德心，還挑戰公權力，公然爬過鐵門倒垃圾，鄉公所不會寬容，將根據監視器畫面找出偷倒者，只要確定身分，就會依照廢棄物清理法來開罰1200元以上、6000元以下的罰鍰。

    黃永欽說，除了清潔隊部被爬鐵門倒垃圾要開罰，市場旁公有停車場，原本也有定點收運垃圾服務，但在非服務時段，還是有民眾亂丟垃圾，也將調閱監視器畫面，確定身分就開罰，也要呼籲民眾，每個定點收運垃圾都有監視器拍攝，務必遵守規定，才能避免受罰。

    彰化縣伸港鄉公有停車場有垃圾定點收運，但在服務時間外，還是被民眾丟垃圾。（伸港鄉公所提供）

    彰化縣伸港鄉公有停車場有垃圾定點收運，但在服務時間外，還是被民眾丟垃圾。（伸港鄉公所提供）

    彰化縣伸港鄉在公有停車場有提供定點清運服務。（伸港鄉公所提供）

    彰化縣伸港鄉在公有停車場有提供定點清運服務。（伸港鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播