初三竹山克明宮擲筊博金牌 德國人、出家人也來試手氣

陪太太回竹山過年的德國人Tivor戴上廖大乙贈送的蛇年紅帽，由廖大乙指導如何擲筊後才開始試手氣。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/31 19:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕春節走春拜廟的人潮多，南投縣竹山鎮克明宮大年初一起擲筊博金牌活動，今天排隊人龍中出現德國人和出家人特別引人注目。陪老婆回竹山過年的德國人Tivor經指導擲出好幾個聖筊，他說，每年陪老婆回台灣過年，今年因為參加了擲筊活動，感覺這個春節更為熱鬧有趣。

今天是大年初三，儘管中部天氣轉為濕冷，但到宮廟走春拜拜的人依然很多，南投縣竹山紫南宮從一早到傍晚人潮車潮不斷，因停車場大爆滿，警方一度還請高公局在南投縣道路的電子看板公告紫南宮停車場爆滿，請遊客暫勿前往。

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此外，竹山鎮的克明宮也因遊學太子爺駐駕，舉辦擲筊博金牌活動，吸引眾多信眾、遊客前來試手氣。今天排隊的人潮中，有位來自德國巴伐利亞的Tivor先生看起來特別醒目，以前曾擲過筊的他，首次嘗擲筊博金牌活動，遊學太子爺管理人廖大乙指導他如何擲筊後，他很快就進入狀況，一連擲了幾個聖筊。

Tivor表示，他十多年來幾乎每年都陪老婆回竹山過春節，以前就很喜歡到克明宮來參拜有浩然正氣的關聖帝君，此次參與擲筊博金牌活動，還拿到廖大乙贈送的蛇年帽子，感覺非常幸運。

今天參加擲筊博金牌活動的人潮中，有一位比丘尼也頗受矚目，她全程不發一語，只擲到1聖筊，擲完第2筊後還有禮貌地向服務人員行禮。

德國人Tivor首次參加擲筊博金牌活動，大讚「有趣」。（記者陳鳳麗攝）

比丘尼也來參加擲筊博金牌活動。（記者陳鳳麗攝）

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