竹市3校積極推動綠籬專案 打造生態校園

竹市內湖國小積極推動綠籬專案，打造生態校園。（市府提供）

2025/01/31 19:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕教育部積極推動「校園綠籬專案計畫」，鼓勵全國各學校透過綠籬栽植，提升校園綠化覆蓋率，並豐富校內樹種的多樣性，竹市有北門、青草湖、內湖國小共3所學校成功申請，總經費達450萬，除了進行硬體設備的綠植栽種與綠美化外，更強調與各校校本課程的結合，讓學生在綠籬的情境中學習生態多樣性，並拓展對環境友善及綠美化的視野，期望透過這項計畫，不僅能讓校園景觀更具生態價值，也能為全社會實現「淨零排放」的目標貢獻一份力量，並為下一代打造更友善的生活環境

市府表示，響應教育部「校園綠籬專案計畫」，結合校園生態環境的營造與環境教育，為竹市多所學校注入綠色新氣息。透過這項專案，校園內的閒置空間得以轉變為自然生態場域，既提升了綠化覆蓋率，也為動植物創造了多樣化的棲息環境，實現了環保與教育的雙重效益。

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教育處指出，此計畫結合環保與教育，已在充分發揮植物的固碳與降溫效益，同時為昆蟲、鳥類等生物提供多樣化的棲息環境。更重要的是，該計畫強調師生共同參與的實作過程，將環境教育融入日常學習，透過親手栽種與維護，學生將體會永續發展的重要性，並學習如何為地球做出實際貢獻。

北門國小校長李敦仁表示，北門國小推動校園綠籬專案計畫與生態教育，結合蝴蝶課程與植栽實作，讓學生從觀察到參與，深入理解自然與永續，實現教育與生態的結合，展現愛護地球的行動力。

青草湖國小校長周雯娟表示，青草湖國小積極推動校園綠籬專案計畫，改善鞭炮噪音與氣味，並透過種植原生植物來提升生物多樣性，學校將此專案與自然、資訊及藝術課程結合，融入聯合國永續發展目標，讓師生共同參與栽植與維護，深化環保與永續教育，並藉此增進學生對環境保護的關注與實踐。

內湖國小陳麗雲校長表示，內湖國小推動校園綠籬專案計畫，打造蝴蝶生態教材園，結合生態探究、藝文創作與實境解謎課程，學生於跨領域場域中快樂學習，實踐永續教育理念。

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