走春拜媽祖！ 白沙屯拱天宮參拜人潮3天逾40萬

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖神威顯赫，大年初一至初三湧入大批參拜人潮，宮裡擠滿參拜人潮。（記者張勳騰攝）

2025/01/31 17:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步南下進香成為全國知名的宗教盛事，前往拱天宮參拜的人潮也絡繹不絕，據宮方統計農曆春節大年初一至年初三，每天至少湧入10至15萬人的參拜人潮，宮前的道路人潮擠爆，可說是寸步難行。

拱天宫白沙屯媽祖徒步南下至雲林縣北港鎮朝天宫進香已有200多年歷史，近年來每年隨香信眾攀升，去年有逾18萬人報名進香，今年將於5月1日深夜出發，5月11日下午3點45分回宮，展開10天9夜的宗教之旅；宮方也將於3月27日至4月28日上午8點至12點、下午1點到6點受理現場報名。

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農曆春節連假期間，大批信眾湧入參拜，據拱天宫管理委員會總幹事陳春發指出，據宮方統計，大年初一至年初三，每天一早6點多，三個停車場早停滿車輛，可說是一位難求，拱天宮前的道路至大門口，參香人潮更是爆滿，宮裡、宮外可說是人擠人寸步難行，估計這3天湧入30至45萬的參香民眾。

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖爆紅，大年初一至初三湧入大批參拜人潮，宮外周邊可說寸步難行。（記者張勳騰攝）

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