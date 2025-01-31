嘉市春節限定丟垃圾景象 夜間燈光映射下人群像……

大家開車、騎車來丟垃圾的嘉義市春節限定景象。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/31 15:18

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義市農曆春節期間大年初一至初四停止收運垃圾4天，夜間只提供垂楊路文化公園旁與噴水圓環旁2處定時定點收運垃圾服務，其中半夜10點半開始的文化公園垃圾清運，開車、騎車前來丟垃圾人潮湧現，夜間燈光映射下宛若「喪屍」人群，成為嘉市春節特殊奇景。

嘉義市環保局指出，大年初一至初四（1月29日至2月1日）停止收運垃圾4天，但為服務有丟垃圾需求的鄉親，提供白天5處及夜間2處定時定點垃圾收運處，方便民眾就近利用。

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初一至初四夜間定點收運處，垂楊路文化公園旁從半夜10點30分至翌日凌晨3點，這時段收一般垃圾，資源回收僅限1月31日半夜10點30分至翌日凌晨一點30分；文化路噴水圓環旁（土地銀行旁）為凌晨3點20分至5點20 分。

增加的白天定時定點垃圾車收運，分別是文化公園旁上午8點30分至下午4點、興嘉公園旁上午8點30分至上午9點40分、經國新城升旗台前上午10點30分至中午11點30分、南門圓環旁下午1點30分至下午4點20分、友愛路停車場前下午5點30分至翌日凌晨0時20分。

嘉義市春節停止垃圾清運期間提供的日夜定時定點收運處。（記者蔡宗勳翻攝）

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