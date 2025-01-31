為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「邁」步美濃花海！ 陳其邁邀「吉友」初三逛高雄東九區

    陳其邁花海中賣萌卻頻頻NG，以「邁」式笑容邀吉友們逛高雄東九區。（圖由高市府提供）

    陳其邁花海中賣萌卻頻頻NG，以「邁」式笑容邀吉友們逛高雄東九區。（圖由高市府提供）

    2025/01/31 08:42

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今釋出市長陳其邁「邁」步美濃花海短影音，他在花海中腳步僵硬、NG連連頻喊蛤，但仍以充滿誠意的笑容跟語句，力邀全台「吉友」走訪高雄東九區，順便探訪藏在田間的吉伊卡哇巨大食物。

    高市府說明，高雄美濃湖畔花海展現新春氣象，今年以「蛇來蛇趣～來去美濃尞」為題，於湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美等四大花區，融入多樣裝置藝術。

    市長陳其邁特地漫步於「幸福平安花區」花海中，不僅擺出拍照姿勢，也替美濃花海與優質農產品宣傳，在吉伊卡哇巨大化食物拍照背板前，拿著美濃白玉蘿蔔、小番茄與紅豆介紹當地特色農產品，並以輕鬆幽默的方式向大眾推薦美濃特產多元吃法與營養價值。

    陳其邁分享，美濃白玉蘿蔔無論用於燉湯、滷肉或製成醃漬品，皆能展現其獨特風味，而美濃小番茄更是過年期間解膩健康良伴，富含維生素與膳食纖維，強調過年大魚大肉也要搭配蔬菜，「吃美濃番茄，保持好身材全靠它！」邀請民眾春節期間造訪美濃花海，感受在地農村文化與美食魅力。

    陳其邁進一步指出，平常公務繁忙只能利用行程間走路，或空檔時間伸展放鬆，而自己保持健康的秘訣就是愛吃高雄優質農產品，像是美濃小番茄、燕巢芭樂、大樹鳳梨及六龜蜜棗等，都是他喜愛的水果。

    他笑稱，這些農產品深受民眾喜愛，每年產季一到便迅速銷售一空，每年11、12月就要關注美濃白玉蘿蔔和橙蜜香番茄，不然很快就被買光。

    陳其邁誠摯邀請全國民眾、吉友過年到高雄走春，從愛河灣冬日遊樂園到東九區山巒美景，還有美濃花海與客家美食，多元景點與活動不僅讓人玩得盡興，也能邊走邊運動。

    他形容「整個高雄都是你的健身房，來高雄絕對不會胖！」期待這座充滿活力與文化魅力的城市，為每位遊客帶來難忘春節體驗。

    相關網址請見︰

    YouTube連結

    影片下載連結

    陳其邁花海中賣萌卻頻頻NG，以誠懇笑容邀吉友逛高雄東九區。（圖由高市府提供）

    陳其邁花海中賣萌卻頻頻NG，以誠懇笑容邀吉友逛高雄東九區。（圖由高市府提供）

    高雄美濃湖畔花海展現新春氣象，今年以「蛇來蛇趣～來去美濃尞」為題，於湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美等4大花區，融入多樣裝置藝術。（記者王榮祥攝）

    高雄美濃湖畔花海展現新春氣象，今年以「蛇來蛇趣～來去美濃尞」為題，於湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美等4大花區，融入多樣裝置藝術。（記者王榮祥攝）

    高雄美濃湖畔花海展現新春氣象，今年以「蛇來蛇趣～來去美濃尞」為題，於湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美等4大花區，融入多樣裝置藝術。（記者王榮祥攝）

    高雄美濃湖畔花海展現新春氣象，今年以「蛇來蛇趣～來去美濃尞」為題，於湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美等4大花區，融入多樣裝置藝術。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播