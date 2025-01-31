「邁」步美濃花海！ 陳其邁邀「吉友」初三逛高雄東九區

陳其邁花海中賣萌卻頻頻NG，以「邁」式笑容邀吉友們逛高雄東九區。（圖由高市府提供）

2025/01/31 08:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今釋出市長陳其邁「邁」步美濃花海短影音，他在花海中腳步僵硬、NG連連頻喊蛤，但仍以充滿誠意的笑容跟語句，力邀全台「吉友」走訪高雄東九區，順便探訪藏在田間的吉伊卡哇巨大食物。

高市府說明，高雄美濃湖畔花海展現新春氣象，今年以「蛇來蛇趣～來去美濃尞」為題，於湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美等四大花區，融入多樣裝置藝術。

請繼續往下閱讀...

市長陳其邁特地漫步於「幸福平安花區」花海中，不僅擺出拍照姿勢，也替美濃花海與優質農產品宣傳，在吉伊卡哇巨大化食物拍照背板前，拿著美濃白玉蘿蔔、小番茄與紅豆介紹當地特色農產品，並以輕鬆幽默的方式向大眾推薦美濃特產多元吃法與營養價值。

陳其邁分享，美濃白玉蘿蔔無論用於燉湯、滷肉或製成醃漬品，皆能展現其獨特風味，而美濃小番茄更是過年期間解膩健康良伴，富含維生素與膳食纖維，強調過年大魚大肉也要搭配蔬菜，「吃美濃番茄，保持好身材全靠它！」邀請民眾春節期間造訪美濃花海，感受在地農村文化與美食魅力。

陳其邁進一步指出，平常公務繁忙只能利用行程間走路，或空檔時間伸展放鬆，而自己保持健康的秘訣就是愛吃高雄優質農產品，像是美濃小番茄、燕巢芭樂、大樹鳳梨及六龜蜜棗等，都是他喜愛的水果。

他笑稱，這些農產品深受民眾喜愛，每年產季一到便迅速銷售一空，每年11、12月就要關注美濃白玉蘿蔔和橙蜜香番茄，不然很快就被買光。

陳其邁誠摯邀請全國民眾、吉友過年到高雄走春，從愛河灣冬日遊樂園到東九區山巒美景，還有美濃花海與客家美食，多元景點與活動不僅讓人玩得盡興，也能邊走邊運動。

他形容「整個高雄都是你的健身房，來高雄絕對不會胖！」期待這座充滿活力與文化魅力的城市，為每位遊客帶來難忘春節體驗。

相關網址請見︰

YouTube連結

影片下載連結

陳其邁花海中賣萌卻頻頻NG，以誠懇笑容邀吉友逛高雄東九區。（圖由高市府提供）

高雄美濃湖畔花海展現新春氣象，今年以「蛇來蛇趣～來去美濃尞」為題，於湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美等4大花區，融入多樣裝置藝術。（記者王榮祥攝）

高雄美濃湖畔花海展現新春氣象，今年以「蛇來蛇趣～來去美濃尞」為題，於湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美等4大花區，融入多樣裝置藝術。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法