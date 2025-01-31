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    把握今明回暖好天氣！開工日強烈冷氣團南下 北、東轉濕冷

    今明（2月1日）天氣回暖，下週一（3日）開工日有強冷空氣南下，恐達強烈大陸冷氣團。（資料照）

    今明（2月1日）天氣回暖，下週一（3日）開工日有強冷空氣南下，恐達強烈大陸冷氣團。（資料照）

    2025/01/31 08:33

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晨（31日）中層雲逐漸北移，伴隨鬆散降水回波，山區及東半部零星降雨，最低溫出現在苗栗西湖鄉8.4度，其他各地區平地的最低氣溫約在11至14度之間，今明（2月1日）天氣回暖，下週一（3日）開工日有強冷空氣南下，恐達強烈大陸冷氣團。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今冷空氣續減弱，天氣回暖，日夜溫差仍大；中層雲逐漸北移，各地轉多雲，近山區及東半部偶有零星飄雨的機率，西半部有局部霧，要注意行車安全。各地區氣溫為：北部12至25度、中部13至25度、南部14至26度、東部13至25度。

    明中層雲通過，天氣多雲、明顯偏暖，北部、東半部及山區偶有局部少量降雨的機率。週日初五（2月2日）鋒面快速掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫漸降。

    吳德榮指出，下週一強冷空氣南下氣溫遽降、北、東轉濕冷，下週二、三（4、5日）乾冷，預估此波冷空氣達強烈大陸冷氣團機率高，民眾應注意保暖，下週一晚至週二晨，2000公尺以上高山有飄雪機率。

    下週四至週六（6至8日）冷空氣減弱，天氣逐日回暖，9日起另一波冷空氣南下，氣溫再降，不過各國模式對此波冷空氣的模擬，不一致且持續調整，應繼續觀察。

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