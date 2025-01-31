為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    早晚偏冷！初三全台陰雨 中南部須留意空品

    中央氣象署表示，今天各地降雨機率提高，東部、中南部有局部短暫陣雨；北部及金馬上午開始也有局部短暫陣雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天各地降雨機率提高，東部、中南部有局部短暫陣雨；北部及金馬上午開始也有局部短暫陣雨。（資料照）

    2025/01/31 08:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（31日）南方雲系北移，各地降雨機率提高，東半部、中南部及澎湖有局部短暫陣雨，北部及金門、馬祖上午開始也陸續會出現局部短暫陣雨，外出建議攜帶雨具備用。

    氣溫方面，各地早晚偏冷，清晨台南以北及宜蘭、金門、馬祖低溫約11至14度，其中新竹及苗栗有出現局部10度以下低溫，高屏、花東及澎湖約15、16度；白天較為舒適，台灣各地及澎湖、金門高溫約20至24度，馬祖則在17度左右。

    近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為濕滑，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，上山活動請務必注意安全。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    明天（2月1日）鋒面接近，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

    2月2日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

    2月3日強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    2月4日至5日強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    2月6日強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    16 ~ 24 13 ~ 21 17 ~ 23 15 ~ 21

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播