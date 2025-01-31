早晚偏冷！初三全台陰雨 中南部須留意空品

中央氣象署表示，今天各地降雨機率提高，東部、中南部有局部短暫陣雨；北部及金馬上午開始也有局部短暫陣雨。（資料照）

2025/01/31 08:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（31日）南方雲系北移，各地降雨機率提高，東半部、中南部及澎湖有局部短暫陣雨，北部及金門、馬祖上午開始也陸續會出現局部短暫陣雨，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地早晚偏冷，清晨台南以北及宜蘭、金門、馬祖低溫約11至14度，其中新竹及苗栗有出現局部10度以下低溫，高屏、花東及澎湖約15、16度；白天較為舒適，台灣各地及澎湖、金門高溫約20至24度，馬祖則在17度左右。

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近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為濕滑，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，上山活動請務必注意安全。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天（2月1日）鋒面接近，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

2月2日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

2月3日強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

2月4日至5日強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

2月6日強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 24 13 ~ 21 17 ~ 23 15 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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