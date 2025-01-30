中獎歡呼聲四起！嘉義市台銀「刮刮樂夜市」 越夜越熱鬧

嘉義市春節限定的台銀「刮刮樂夜市」。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/30 15:55

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕過年期間，許多人會到彩券行買彩券、刮刮樂試試手氣，但嘉義市有個獨特的春節「刮刮樂夜市」，這個位在台銀嘉義分行前的人行道，聚集10多個刮刮樂攤，從白天賣到晚上，入夜點燈宛若聚集財氣，吸引爆滿的人潮，大家刮得不亦樂乎，中獎歡呼聲此起彼落，越夜越熱鬧。

嘉義市噴水圓環附近，中山路、國華街口的台銀嘉義分行前，平常就會有刮刮樂小販在銀行門口推銷刮刮樂，到了農曆春節假期，寬廣的人行道廣場更聚集10多個刮刮樂攤，串成別具一格的春節限定「刮刮樂夜市」，許多人將熱鬧景象上網分享，吸引更多人前來朝聖，氣氛熱鬧非凡。

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只見民眾圍在刮刮樂攤位前，個個成了「低頭族」，拿著銅板低頭聚精會神拚命的刮，1張沒中沒關係，再接再厲，也有人一次買整疊，希望在聚集「財氣」的銀行前，可以得到財神眷顧，每當刮出較大獎項，不僅自己雀躍，也能獲得周遭的人喝采，可說喜氣洋洋，超級熱鬧。

刮刮樂攤販表示，嘉義市台銀「刮刮樂夜市」遠近馳名，不少外地顧客慕名而來，全家出動的也不少，小朋友買100、200元的小面額刮刮樂，大人出手大多500元起跳，2000元的超級紅包也是炙手可熱，大家一起在「聚寶地」刮刮刮拚好運。

獨特的台銀「刮刮樂夜市」，越夜越熱鬧。（記者蔡宗勳攝）

越夜越熱鬧的台銀「刮刮樂夜市」。（記者蔡宗勳攝）

人手一張刮刮刮。（記者蔡宗勳攝）

頭獎兩千萬元的超級紅包刮刮樂。（記者蔡宗勳攝）

嘉義市春節限定的台銀「刮刮樂夜市」。（記者蔡宗勳攝）

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