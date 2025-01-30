為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中獎歡呼聲四起！嘉義市台銀「刮刮樂夜市」 越夜越熱鬧

    嘉義市春節限定的台銀「刮刮樂夜市」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義市春節限定的台銀「刮刮樂夜市」。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/30 15:55

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕過年期間，許多人會到彩券行買彩券、刮刮樂試試手氣，但嘉義市有個獨特的春節「刮刮樂夜市」，這個位在台銀嘉義分行前的人行道，聚集10多個刮刮樂攤，從白天賣到晚上，入夜點燈宛若聚集財氣，吸引爆滿的人潮，大家刮得不亦樂乎，中獎歡呼聲此起彼落，越夜越熱鬧。

    嘉義市噴水圓環附近，中山路、國華街口的台銀嘉義分行前，平常就會有刮刮樂小販在銀行門口推銷刮刮樂，到了農曆春節假期，寬廣的人行道廣場更聚集10多個刮刮樂攤，串成別具一格的春節限定「刮刮樂夜市」，許多人將熱鬧景象上網分享，吸引更多人前來朝聖，氣氛熱鬧非凡。

    只見民眾圍在刮刮樂攤位前，個個成了「低頭族」，拿著銅板低頭聚精會神拚命的刮，1張沒中沒關係，再接再厲，也有人一次買整疊，希望在聚集「財氣」的銀行前，可以得到財神眷顧，每當刮出較大獎項，不僅自己雀躍，也能獲得周遭的人喝采，可說喜氣洋洋，超級熱鬧。

    刮刮樂攤販表示，嘉義市台銀「刮刮樂夜市」遠近馳名，不少外地顧客慕名而來，全家出動的也不少，小朋友買100、200元的小面額刮刮樂，大人出手大多500元起跳，2000元的超級紅包也是炙手可熱，大家一起在「聚寶地」刮刮刮拚好運。

    獨特的台銀「刮刮樂夜市」，越夜越熱鬧。（記者蔡宗勳攝）

    獨特的台銀「刮刮樂夜市」，越夜越熱鬧。（記者蔡宗勳攝）

    越夜越熱鬧的台銀「刮刮樂夜市」。（記者蔡宗勳攝）

    越夜越熱鬧的台銀「刮刮樂夜市」。（記者蔡宗勳攝）

    人手一張刮刮刮。（記者蔡宗勳攝）

    人手一張刮刮刮。（記者蔡宗勳攝）

    頭獎兩千萬元的超級紅包刮刮樂。（記者蔡宗勳攝）

    頭獎兩千萬元的超級紅包刮刮樂。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義市春節限定的台銀「刮刮樂夜市」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義市春節限定的台銀「刮刮樂夜市」。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播