地震影響雙鐵！台鐵午後加開對號列車 上車補票不加收票價

圖為自強號示意照。（資料照）

2025/01/30 13:42

〔記者林志怡／台北報導〕嘉義大埔地震造成雙鐵列車延誤，高鐵列車約延誤40至70分鐘，台鐵列車平均延誤約30至40分鐘，雖陸續恢復正常運行，但仍須時間消化降速運轉或延後發車的各車次，台鐵公司表示，為加強台鐵、高鐵旅客疏運服務，今日12:00至17:00台鐵公司對號列車增停新左營站、新烏日站，並開放站票；高鐵公司則預計北上各車次自14:15起、南下各車次自16:20起，可自左營站及南港站依時刻表正常發車。

針對今日地震影響，台鐵公司說明，受嘉義大埔5.6地震影響，台鐵台中（山線）、沙鹿（海線）=彰化=岡山間按4級、香山=台中間、瑞穗=富里間按3級地震規定辦理。

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依據台鐵規範，若遇4級地震區域，震後第1趟列車將以時速30里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，在恢復原速度行駛；遇3級地震區域，第1趟列車以時速60公里慢行，確認路線無異狀後，第2趟列車即恢復原速行駛。

台鐵公司指出，台鐵列車平均延誤約30至40分鐘，目前各路線狀況正常，正逐漸恢復正常運行，公司行控中心也與新烏日站及新左營站保持聯繫，即時因應處理，對於來不及購票、在車上補票的旅客，將不加收票價。

此外，台鐵公司表示，為加強高鐵、台鐵運具聯防，減輕地震對列車延誤的影響，台鐵公司12:00至17:00對號列車增停新左營站、新烏日站，並開放站票、加強台鐵、高鐵旅客疏運服務。

高鐵公司則表示，公司已於12:45完成嘉義地震應變及安全巡檢作業，解除全線速限。預計北上各車次自14:15起、南下各車次自16:20起，可自左營站及南港站依時刻表正常發車，惟實際發車時間將依列車調度為準。（14:05更新）

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