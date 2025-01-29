嫌過年3600元紅包太少「當場退回」 母嗆：哥哥姊姊包得比妳多

每年一到農曆春節就會發生多起因為「包紅包」與家中父母、親戚長輩或晚輩的各種爭執。示意圖。（資料照）

2025/01/29 17:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年一到農曆春節，就會發生多起因為「包紅包」，導致與家中父母、親戚長輩或晚輩發生各種爭執。一名女網友抱怨，自己今年給母親包了3600元的紅包，不料母親一看到這個金額就將當場退回紅包，甚至還嫌棄地拿她哥哥姊姊的紅包進行比較，令她感到既困惑又心寒，其遭遇也讓大批網友心疼不已。

該名女網友昨（28）日在Dcard以「過年紅包被退貨」為標題發文分享，她今年過年照舊返鄉回家，並包了3600元的紅包給媽媽，然而媽媽卻覺得紅包的金額給太少，不僅當面對她說「很失望」，甚至還把她的紅包給退回，讓她頓時感到很不是滋味，「有必要這樣嗎？但我也懶得吵，她要退就讓她退。」

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原PO還提到，媽媽還刻意對她提到，自己的哥哥姊姊包給媽媽的紅包，金額原比她還要多。不過原PO透露，哥哥直到去年開始，紅包才有包到6600元，以前也都是包3600元好幾年，這也讓她陷入自我懷疑的困惑，「這樣是我心態不好嗎？還是真的3600太少？」。

該文一出，立即引發熱烈迴響，不少網友紛紛留言安慰原PO，「沒看過有媽媽這樣的，荒謬」、「紅包是心意，不是用多少來衡量的」、「超荒謬，退回來妳就自己省起來，去吃好吃的！」、「心意大過一切，跟自己人計較錢這種東西有夠幼稚」、「從今年開始練習被討厭的勇氣和課題分離，嫌棄剛好收回」。

也有網友建議，「有這種父母建議一律都不要包，去包給會感謝妳的人」、「可以省一筆起來，這種不尊重人的行為就是要讓他付出代價，就算是親媽也一樣」。另有人分享類似遭遇，「還好啦，有給6600被說給乞丐，然後還收的」、「我媽雖然沒退貨，但表情跟反應很明顯表現出來包八千塊她並不滿意」。

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