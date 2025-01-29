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    過年領補助！未滿2歲兒童育兒津貼月底如期發放

    政府每個月月底都會撥入5000至7000元不等的育兒津貼，過年期間也會如期發放。示意圖。（資料照）

    政府每個月月底都會撥入5000至7000元不等的育兒津貼，過年期間也會如期發放。示意圖。（資料照）

    2025/01/29 13:05

    〔記者林志怡／台北報導〕春節9天連假期間，家家戶戶忙著除舊佈新，迎接新年到來。衛福部社家署代理署長周道君提醒有申請未滿2歲兒童育兒津貼的家長，政府每個月月底都會撥入5000至7000元不等的育兒津貼，過年期間也將如期發放，別忘了確認收款情況。

    周道君指出，政府提供育有未滿2歲兒童育兒津貼，第1名子女每人每月5000元、第2名子女每人每月6000元、第3名或以上子女每人每月7000元，政府會在每月月底撥入款項，雖這個月底碰上農曆春節，但仍會如期陸續發放。

    此外，周道君說，為使經濟弱勢家庭能安心過好年，弱勢兒童及少年生活扶助金將於農曆除夕前入帳，為弱勢兒少提供妥適的照顧；衛福部也在農曆春節前，依106家兒童少年安置機構實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金，讓未能回家過年的機構院童及工作人員也團聚一堂，享用溫馨的春節美味佳餚。

    周道君提醒，家中有兒童的家長，假日期間出遊務必留意交通安全，快快樂樂出門、平平安安回家，千萬不要讓幼兒離開大人的視線，更不可以讓兒童獨處在易發生危險或傷害的環境下，以避免自高樓墜落、玩折疊桌椅、玩火引燃、溺水或玩窗簾拉繩窒息等意外事故發生。

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