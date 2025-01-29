中壢慈惠堂與仁海宮初一送錢母與發財金 5000人排隊

排中壢慈惠堂錢母首位的汪先生（左）為新北市民，平常就喜愛蒐集錢母，今天凌晨12點就和家人一起來排錢母。（記者黃政嘉攝）

2025/01/29 12:07

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢慈惠堂與仁海宮大年初一早上分別發送錢母與200元發財金，吸引大批民眾排隊，祈求蛇年財運亨通，其中，仁海宮實際計算，一早排隊信眾就達5000人，長長人龍從廟裡一路綿延到元化路、七合一街，排首位的婦人今晨5點半就到宮裡排隊。

桃園市長張善政今早8點先後至慈惠堂、仁海宮進行新春參香祈福、發送壹元福袋，張善政於仁海宮參香後表示，看仁海宮外面排了好長好長的隊伍要領福袋、發財金，讓他非常感動，新年第一天，大家都把最珍貴的時間拿來仁海宮參拜，真的是誠心滿滿，祈福參拜後，大家運勢一定好。

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排仁海宮發財金首位的70歲李姓婦人表示，今天清晨5點半就到仁海宮排隊，原本只是想來拜頭香，來了才知道可以排200元發財金，藉此開春討個吉利。

仁海宮董事長王介禧表示，大年初一是迎春納福的好日子，今年適逢仁海宮建廟200周年，仁海宮準備200元發財金，讓大家「蛇」麼都好運、「蛇」麼好運都跟您走。

中壢慈惠堂今天送出1000個錢母與100個金銀套幣，排錢母首位的43歲汪先生住新北市土城，他表示，因平常就喜愛蒐集錢母，因此今天凌晨12點就和家人一起到慈惠堂排錢母，祈求全家平安、財源廣進；慈惠堂總幹事林駿康表示，信眾來慈惠堂排錢母，希望祈求新的一年，整年都能事業順利、平安健康。

大年初一，仁海宮信眾一早排發財金達5000人。（記者黃政嘉攝）

排仁海宮發財金首位的婦人，今天清晨5點半就來排隊。（記者黃政嘉攝）

中壢慈惠堂今天發送1000個錢母。（記者黃政嘉攝）

桃園市長張善政今早於仁海宮發送壹元福袋。（記者黃政嘉攝）

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