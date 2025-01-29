雲縣969座公廁 春節期間啟動「督導巡檢」計畫

雲林縣環保局因應走春人潮，針對969座列管公廁啟動「督導巡檢」計畫。（圖由雲林縣政府提供）

2025/01/29 09:00

〔記者李文德／雲林報導〕大年初一適合走春，各景點將湧入大量人潮，因此上廁所的需求也會增加。雲林縣政府環保局針對春節期間重點公廁將進行全面巡檢，只要民眾發現公廁存在問題，可利用「公廁評鑑」QR code進行即時通報，將會聯繫管理單位改善。

環保局長張喬維指出，全雲林縣共列管969座公共廁所，如果民眾要找尋廁所，除了可以透過各大景點所設置的指引外，還可以使用「環境即時通」APP輕鬆找到最近的公廁位置。民眾下載程式後，選擇「地圖顯示」功能，就能找到周邊公廁設施的詳細資訊，更能進行導航。

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張喬維表示，因應春節走春人潮，啟動「公廁維護督導及巡檢計畫」，將請列管公廁的管理單位，針對高強度的人流，加強清潔、維護的頻率。此外稽查人員也排班，針對觀光景點巡查，確保周邊環境能夠乾淨，一接收到公廁髒亂的通報，請列管單位迅速處理。

環保局表示，公廁清潔問題不只有賴清潔人員辛勞，民眾們也可以協助，如發現公廁髒換，民眾們可以透過公廁入口的「公廁評鑑」QR code進行即時通報，環保局亦將連繫管理單位改善，並回報結果。

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