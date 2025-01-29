大龍峒保安宮國運籤：運勢往上、顧好根基

台北市保安宮除夕夜有不少民眾前往上香祈福。（記者何玉華攝）

2025/01/29 01:09

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大龍峒保安宮在大年初一子時（28日近深夜12點），抽出國運籤，預測蛇年整體運勢、商業、農牧和漁業，保安宮志工作家林恕全（筆名唐墨）解籤表示，整體運勢較之去年呈上升趨勢，國運籤更意寓要把國家原有的根基顧好，是今年最重要的方向；另外，詐騙猖獗，要慎防「來意不誠的人」。

保安宮在28日晚間11點敲響108響平安祈福鐘、舉辦誦經法會後，向保生大帝擲筊抽出歲君、生理、五谷及海冬共4支籤。

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象徵國運的「歲君」籤是第1首，籤詩「真金經火煉千回，此物生成七寶魁，分明骨骼非常在，誰肯移來就炭灰」，林恕全表示，籤詩意味本來就是個好東西，要經過打磨、真金百煉，就可以成為很好的，如玉不琢不成器，慢慢的累積就會有好結果。也就是說，國家的根基本來就是好的，不要把根基打壞，要顧好，要把民主、自由、開放的風氣繼續下去。

代表商業的「生理」籤是第60首，籤詩「來意不誠禱不靈，不誠祈禱枉勞心，欲知無限神機事，盡在虔心一點清」；林恕全表示，若心存歹念祈求神明也沒有用，做生意就是要老實，籤詩警惕要慎防詐騙，做生意投資也不能想要一本萬利。

代表農牧的「五谷」籤是第31首，籤詩「自求福德自天申，福分未真寧做真，運動行藏皆合意，一番喜氣一番新」；林恕全表示，代表求福德還差一些，但老實地、踏實地做，就能符合所求之事，慢慢的會有新的變化。

最後一支「海冬」籤象徵漁業，籤詩「急上雲梯步月宮，嫦娥與我桂花香，騎鯨變化凌雲志，一任扶搖入九重」，籤看起來不錯，但就漁業來說，可能會有波濤，要慎防。

台北市保安宮今年抽出的國運籤，作家林恕全認為，整體運勢較之去年呈上升趨勢，把國家的原有的根基顧好，是今年最重要的方向。 （記者何玉華攝）

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