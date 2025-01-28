除夕宜花天氣放晴 蘇花路廊車流順暢

春節連假第四天，蘇花路廊交通順暢。（公路局提供）

2025/01/28 11:33

〔記者游太郎／花蓮報導〕公路局東區養護工程分局表示，春節連假第四天蘇花路廊車流順暢，截至上午10時止，南下宜蘭往花蓮方向車流量為3612輛，北上花蓮往宜蘭方向為800輛；在旅行時間方面，上午10時蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約76分，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上旅行時間約74分，整體運行順暢。

東工分局指出，昨（27）日春節連續假期第三天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向承接了10397輛的日運量，花蓮往宜蘭北向則有6663輛，尖峰時段交通量每小時約在600至700輛左右，蘇花路廊整體運作順暢；今天宜花地區天氣放晴，預估至晚間蘇花路廊南下方向車流量尚有約6000輛。

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東工分局提醒欲前往花東旅遊民眾，請適時彈性調整行程以避開壅塞，或多搭乘大眾運輸服務，且呼籲用路人山區道路易受雨量、地震的影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息，並請做好車輛安全檢查，養足精神再上路勿疲勞駕駛以確保行車安全；於行駛途中請留意資訊可變標誌顯示內容、進入隧道前記得打開大燈、收聽警廣以及多利用「幸福公路」App以掌握即時路況訊息。

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