壽山動物園春節趴 除夕圍爐「蛇」都點得到！

2025/01/28 11:15

食蛇龜對眼前小黃瓜青蛇不為所動。（圖由壽山動物園提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕除夕圍爐，高雄壽山動物園「蛇」都點得到！壽山動物園透過巧思將新鮮蔬果製成小黃瓜青蛇、鸚鵡造型水果盅、龍蝦造型披薩、蘋果漢堡及爽口薯條，讓園區動物品嚐除夕圍爐宴；園方也將年味十足的鞭炮及麻將改造成覓食玩具，狐獴、孟加拉虎及非洲獅都玩得不亦樂乎。

冠豪豬享用特製蘋果漢堡及薯條。（圖由壽山動物園提供）

壽山動物園祭出1/25至2/2全國12歲以下兒童免費入園優惠，大年初一至初五更推出「蛇來壽山賀新春」活動，遊客出示在愛河灣「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」遊玩照片，可獲限量入園禮。

狐獴玩鞭炮尋找麵包蟲。（圖由壽山動物園提供）

觀光局長高閔琳表示，動物園每年春節都特製佳餚幫動物加菜，今年除了龍蝦造型披薩、漢堡及蘋果薯條，也利用小黃瓜以純熟刀工變身為黃瓜青蛇，但食蛇龜不為所動，應證食蛇龜不吃蛇的特性。以鳳梨雕成的鸚鵡造型水果盅，則讓灰鸚鵡及折衷鸚鵡覺得困惑，最終不敵美食當前，叼走土司享用。

狐獴出洞張望春聯。（圖由壽山動物園提供）

除應景食材，狐獴展場張貼春聯並掛上喜氣鞭炮串，鞭炮管下面挖洞放麵包蟲，狐獴藉由搖晃鞭炮串享用蟲蟲大餐；孟加拉虎「小紅」的彈力繩沙包大鞭炮像極了大貓咪的逗貓棒；園方也準備麻將及擲骰子遊戲，讓非洲獅發揮咬合、拉扯等獵食本能。

非洲獅嗅聞骰子。（圖由壽山動物園提供）

動物園除夕休園，年初一至初五園區內蛇及爬蟲類生態介紹、兒童劇團表演、集章闖關、親子DIY等登場，另2月16日前帶上自己喜愛的玩偶與動物合影，並上傳至壽山動物園臉書，有機會抽中限量「高雄熊」玩偶。

黑猩猩「美珍」享用年貨。（圖由壽山動物園提供）

孟加拉虎「小紅」透過彈力繩沙包大鞭炮展現帥氣身形。（圖由壽山動物園提供）

灰鸚鵡望向鸚鵡造型水果盅，並叼走吐司。（圖由壽山動物園提供）

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