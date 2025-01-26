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    蛇年望星空 台北市天文館：3蛇星座若隱若現

    台北市立天文館指出，春節期間，長蛇座約午夜時會完全升起，在東南方天空可見。（台北市立天文館提供）

    台北市立天文館指出，春節期間，長蛇座約午夜時會完全升起，在東南方天空可見。（台北市立天文館提供）

    2025/01/26 12:37

    〔記者何玉華／台北報導〕蛇年到，台北市立天文科學教育館指出，蛇不僅是今年的吉祥物，也是星空中最多的動物之一，源於希臘神話的星座中，有4個和蛇有關，包括象徵醫術的雌蛇「長蛇座」、雄蛇「水蛇座」、具有重生意涵的「巨蛇座」以及仁心仁術的「蛇夫座」。春節期間除了南半球的水蛇座外，其他3個「蛇星座」都會在夜空中出現。

    天文館指出，長蛇座在傍晚先出現，約晚上7時從東方升起，蛇首位於火星下方約30度，蜿蜒的蛇身跨越近百度，直到午夜時分才全部升起，是全天空面積最大的星座，卻只有一顆3等以上的亮星，周圍也都是不明顯的小星座，因此較不為人所熟悉。

    凌晨2時許，巨蛇座和跨越它的蛇夫座一起從東方升起；這兩個星座同樣只有一顆3等以上的亮星，不易辨識，但因為正好位於大角星、織女星和心宿二這3顆一等星所圍成的三角形區域內，所以4時後，可藉著這3顆亮星來找到它們的位置。

    天文館表示，有趣的是，巨蛇座是全天空中唯一被分割成兩部分的星座，蛇首、蛇尾分別位於跨坐其上的蛇夫座東、西兩側；而蛇夫座更是太陽會經過的13個黃道星座之一。至於水蛇座，因位於南天球，在台灣無緣得見。

    台北市立天文館指出，春節期間，蛇夫座和巨蛇座於清晨4時候升起，可見於東南方天空。（台北市立天文館提供）

    台北市立天文館指出，春節期間，蛇夫座和巨蛇座於清晨4時候升起，可見於東南方天空。（台北市立天文館提供）

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