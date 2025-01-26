田尾公路花園停車場完工 87個汽機車停車格春節停免驚

田尾園藝特定區停五停車場第1期工程完工啟用，春節期間試營運，即日起開放免費臨時停車。（縣府提供）

2025/01/26 11:37

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣田尾鄉民族路一段新闢的「田尾園藝特定區停五停車場」，第1期工程完工啟用，春節期間試營運，即日起開放民眾免費臨時停車，設有汽車停車位58格（含2格身障、2格婦幼）及機車停車格29格，國人春節來彰化縣田尾公路花園走春，不怕沒停車位。

田尾鄉為重要花卉產地，也是知名觀光景區，假日造訪遊客眾多，以往春節期間更是絡繹不絕，卻造成當地停車位一位難求，抱怨連連。

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為解決當地停車壅塞問題，縣長王惠美縣府團隊於田尾鄉民族路一段新闢「田尾園藝特定區停五停車場」，並積極協調施工廠商、監造、台電等工程相關單位，於春節前完成第1期工程並已驗收完畢，春節期間先試營運，即日起開放民眾免費臨時停車，歡迎大家愛惜使用。

縣府交通處表示，「田尾園藝特定區停五停車場」鄰近公路花園、怡心園等知名景點，目前設有汽車停車位58格（含2格身障、2格婦幼）及機車停車格29格，總數量多達87格，提供民眾方便、舒適的停車空間。

田尾園藝特定區是重要花卉產地，遊客徜徉花海悠然自得。（縣府提供）

田尾園藝特定區停五停車場美輪美奐，即日起開放免費臨時停車。（縣府提供）

田尾園藝特定區是重要花卉產地，賞花遊客絡繹不絕。（縣府提供）

田尾園藝特定區是重要花卉產地，春節賞花遊客絡繹不絕。（縣府提供）

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