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    台南5.7餘震！高鐵3班次臨時停車 公路局派員巡查中

    台南今天晚間發生規模5.7地震。（中央氣象署提供）

    台南今天晚間發生規模5.7地震。（中央氣象署提供）

    2025/01/25 21:13

    〔記者林志怡／台北報導〕1月21日嘉義大埔發生芮氏規模6.4的地震，此後持續有較大規模的地震發生，今日晚間台南1分多鐘內再先後發生規模5.7、4.8的餘震，震央周邊測得最大4級震度，高鐵計3班次行經受影響區域並臨時停車，公路局中、雲嘉南、南區養護分局也已立即派員巡查轄管省道路況。

    中央氣象署說明，今日晚間7時49分台南市政府東北方43.9公里處，發生芮氏規模5.7、深度7.7公里的極淺層地震，台南、嘉義、高雄、雲林、彰化等都有4級震度，南投、台東、花蓮、台中震度達3級；晚間7時50分台南市政府東北方42.6公里處，再發生芮氏規模4.8、深度6.8公里的極淺層地震，台南、嘉義震度4級，高雄、雲林、屏東、彰化、花蓮等震度2級。

    對於地震相關影響，台灣高鐵公司說明，今日晚間7時49分受台南地震影響，於雲林及嘉義路段測得1至3級地震告警，共有3班次營運列車恰經受影響區域，臨時停車，以確保旅客安全，也正依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢，且巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能因此造成延誤，敬請旅客見諒。

    公路局則表示，公路局中、雲嘉南、南區養護分局已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊，提醒用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊。

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