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    白海豚「媽祖魚」6年擱淺死亡14隻 幾乎都在這縣市

    白海豚6年擱淺死亡14隻。圖為台中港北堤北側的白海豚。（海保署提供）

    白海豚6年擱淺死亡14隻。圖為台中港北堤北側的白海豚。（海保署提供）

    2025/01/24 16:02

    〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣重要的保育類海洋動物白海豚被暱稱為「媽祖魚」，但海保署統計，6年擱淺死亡14隻，光是金門縣就多達11隻，推測原因可能是受海流影響，從鄰近海域「漂」到金門。

    海保署統計近年白海豚擱淺死亡數及地點，2018年苗栗縣1隻；2019年彰化縣1隻、金門縣5隻；2020年金門縣1隻；2021年金門縣3隻；2022年金門縣1隻、台南市1隻；2023年金門縣1隻；2024年未發現。

    海保署指出，2022年台南市及2023年金門縣擱淺案，可能死因為疑似網具纏繞，其他案例都因腐爛嚴重無法判斷，推測可能是受海流影響，從鄰近海域「漂」到金門。

    海保署強調，根據2020年白海豚照片辨識數量34隻，以此為第一次被標記的個體數量，透過公式逐年計算，可得出2021年白海豚族群數量46.75隻、2022年48.76隻、2023年48.49隻、2024年48.36隻，並無下滑或上升趨勢。

    不過，以最近2年實際「目擊」統計，2023年辨識29隻，主要出現在台中至雲林海域；2024年28隻，主要在苗栗至台中海域。

    海保署指出，持續跟漁業署、各縣市政府合作保護白海豚，例如降低開發行為、船舶減速、減少漁撈作業等人為衝擊與威脅。

    白海豚被暱稱為「媽祖魚」。圖為箔子寮漁港的白海豚母子。（海保署提供）

    白海豚被暱稱為「媽祖魚」。圖為箔子寮漁港的白海豚母子。（海保署提供）

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