宜蘭縣轄屬19景點除夕休園 「清水地熱」可望榮登走春人氣榜

春節今年9天連假，宜蘭縣府估計清水地熱可望再度榮登走春人氣榜，提醒遊客往年早上9點前停車場就會爆滿，籲請遵守現場總量管制規定。（宜蘭縣政府提供）

2025/01/23 17:17

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕春節9天連假，宜蘭縣轄屬19處景點除夕休園，初一起正常開放，去年6天年假，縣轄風景區遊客總人數11萬7648人，其中人氣最旺的是清水地熱遊憩區，吸引3萬多人；今年9天連假，縣府估計人潮會更多，清水地熱可望再度榮登走春人氣榜，提醒遊客往年早上9點前停車場就會爆滿，籲請遵守現場總量管制規定。

宜蘭縣府轄管遊憩景點28日除夕當天全面休園，29日起依各景區營業時間陸續開放，工旅處於「宜蘭春節服務不打烊」官網轄屬景點開放資訊專區，公布20處景點營運時間，其中碧候溫泉因聯外道路中斷仍不對外開放。

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今年連假長達9天，縣府工旅處預估人潮會比去年更多，可望突破12萬人，蟬聯「冠軍王」的清水地熱，評估將繼續榮登人氣榜寶座，往年春節期間停車場一位難求，不到9點園區就啟動車輛總量管制。

縣府工旅處表示，清水地熱是縣管遊憩區的人氣王，去年受颱風影響休園多次，導致整年度的遊客總數冠軍寶座暫時讓位，不過人氣不減，入冬迄今每個週末假日，園區250個小客車停車位，時常開園不到1小時就被停滿，車輛必須一出一進放行，園區外車龍綿延數公里。

工旅處指出，今年春節期間寒流報到，外加男、女湯屋打通後，改為混湯區的親子共享設計，民眾可自由穿梭2個泡湯區，預計清水地熱將會湧現更多人潮，慕名朝聖泡湯，體驗提竹簍煮地熱蛋等新鮮食材。

警方每年春節也會針對園區進行交管，提醒民眾為避免車流回堵至聯絡道路而造成壅塞，將在清水橋東端入口處，實施車輛入園總量管制， 屆時請駕駛依序行車，切莫插隊，以免影響行車秩序。

警方指出，清水地熱於連假期間早上9點開園，營運至下午5點閉園，今年也會提供接駁服務，遊客可將車輛停在附近長埤湖停車場，搭接駁公車入園，每15分鐘1班車，如欲從羅東轉運站搭乘，可乘坐國光客運─綠17抵達。

今年春節期間寒流報到，宜蘭清水地熱男、女湯屋打通後，改為混湯區的親子共享設計，民眾可自由穿梭2個泡湯區，預計將會湧現人潮朝聖泡湯。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭清水地熱每年春節吸引許多民眾走春，人車潮塞爆園區。（宜蘭縣政府提供）

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