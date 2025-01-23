1/23各報重點新聞一覽

退役陸軍中將高安國遭中共吸收，涉在台發展組織，高檢署20日依起訴高男等6人，並對高求處10年以上徒刑。（資料照）

2025/01/23 06:40

自由時報

密謀中共攻台內應 無人機蒐集軍機 退役中將當共諜 高安國起訴

統派團體「中華民國台灣軍政府」總召、退役陸軍中將高安國與該組織發言人侯紹康等人遭中共吸收，涉在台發展組織，收取九六二萬餘元報酬，密謀於中共攻台時，發動政變、推翻政府並接管，以利中共「接收台灣」，並企圖拉攏現役軍人刺探軍事機密及蒐集軍事要塞戰略部署資訊，甚至還使用無人機跟監機動雷達車等作戰演練；高檢署本月廿日依違反國家安全法「為中國發展組織罪」起訴高男等六人，並對高求處十年以上徒刑。

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川普新政府上路 國務卿魯比歐關注台海 四方會談：強烈反對片面改變現狀

美國川普新政府上路，新任國務卿魯比歐（Marco Rubio）廿一日就任當天隨即召開美日印澳「四方安全對話」（Quad）外交部長會談。會後發表的聯合聲明強調，「強烈反對任何試圖以武力或脅迫手段改變現狀的片面行動」，雖未明指中國，但魯比歐以這場會談做為外交「起手式」，展現「川普二．○」重視合作應對中國的立場。

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「反共護台志工聯盟」成立 毀憲亂政立委 全民大罷免

藍白聯手大砍中央政府總預算，引發罷免怒火。前聯電董事長曹興誠昨邀全國罷免團體成立「反共護台志工聯盟」，呼籲全民罷免毀憲亂政的立委。他也強調，民進黨對罷免態度是「當家不鬧事」，但罷免是民主最後一道防線，民進黨若不支持，將淪為國民黨的傀儡。

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聯合報

反制毒品芬太尼 川普：考慮2月1日起對陸加徵10%關稅

美國總統川普廿一日說，考慮二月一日起對中國大陸銷美商品全面加徵百分之十關稅，因為危害美國人的毒品芬太尼正從大陸運往墨西哥及加拿大。歐盟也被川普點名，川普表示，歐盟對待美國的方式非常惡劣，將對歐盟課徵關稅，否則不公平。

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台中高美濕地旁 成廢棄風機葉片墳場

聯合報陽光行動去年推「風電垃圾來襲」專題報導，台電當時強調拆卸風電葉片均妥善保存，但相隔數月，鄰近台中高美濕地的台中港務分公司轄區草地仍散落廢棄風機殘骸，從空中俯瞰宛如葉片墳場，綠能垃圾已成現在進行式。

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中國時報

川普：將對陸加徵10％關稅

美國總統川普在就職首日宣布，2月1日起對加拿大、墨西哥加徵25％關稅後，21日再放話，最快也在2月1日對來自中國的進口商品加徵10％關稅。川普的關稅大刀並砍向歐盟，他說歐盟在貿易上，對美國相當惡劣，將對歐盟徵收關稅。

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又是陸船害的？台馬海纜全斷 數發部：非遭破壞

位於基隆港外海的國際海纜本月3日遭貨輪拖斷，國安局直指中共疑利用第三國權宜輪破壞海纜，豈料，15日、22日台馬海纜又有斷纜狀況，是否仍與中共有關？數發部22日坦言這是芯線老化所致，已於1小時內啟動備援，馬祖通訊未中斷。海巡署也強調，未發現船舶航經障礙地點。

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美國國務卿魯比歐（右二）21日在國務院召開美日印澳「四方安全對話」外交部長會議，出席者包括日本外務大臣岩屋毅（左一）、印度外長蘇杰生（左二）、澳洲外長黃英賢（右一）。（法新社）

前聯電董事長曹興誠昨邀全國罷免團體成立「反共護台志工聯盟」，呼籲全民罷免毀憲亂政的立委。（記者劉信德攝）

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