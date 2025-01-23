「反共護台志工聯盟」成立 毀憲亂政立委 全民大罷免

前聯電董事長曹興誠昨邀全國罷免團體成立「反共護台志工聯盟」，呼籲全民罷免毀憲亂政的立委。（記者劉信德攝）

2025/01/23 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白聯手大砍中央政府總預算，引發罷免怒火。前聯電董事長曹興誠昨邀全國罷免團體成立「反共護台志工聯盟」，呼籲全民罷免毀憲亂政的立委。他也強調，民進黨對罷免態度是「當家不鬧事」，但罷免是民主最後一道防線，民進黨若不支持，將淪為國民黨的傀儡。

曹興誠：國會亂象 中共精心策劃

曹興誠表示，國會亂象在中共眼裡一點都不亂，這是精心策劃、按部就班，利用國民黨弱化台灣的統戰成果。「反共護台志工聯盟」是由不分藍綠、不分黨派的志工成立的。

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曹興誠強調，藍綠彼此不是敵人，中共才是我們共同的敵人。說自己是藍的卻去親共，那是藍色染上紅色，變成邪惡的暗紫色。聯盟第一件要做的事，就是藍、綠聯手，驅逐紫色。

台灣北社副社長羅浚晅說，中國透過藍白代理人對台灣民主體制發動總攻擊，藍白正在用法律戰，摧毀民主憲政體制，修惡「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」，就要讓台灣陷入混亂，在還無法改變總統大選結果前，先癱瘓台灣政府的運作。

反共網紅「八炯」溫子渝指出，花蓮沒人敢出來帶頭罷免傅崐萁，他自費辦青鳥行動出來帶頭，「我連中共都不怕了，怎麼會怕傅崐萁」。創作歌手「閩南狼」陳柏源說，他已經寫好歌曲，將卅幾個國民黨「舔共立委」寫入歌詞中，歌名叫「罷免進行曲」。

國民黨團首席副書記長王鴻薇則回應，民進黨對預算案造謠就是幫大罷免添柴火，用政府預算補助民團並假借民團來罷免在野黨立委。

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