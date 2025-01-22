春節連假出遊 高雄主要景點交管資訊一覽

春節期間愛河灣將有「2025高雄冬日遊樂園」活動及「吉伊卡哇」大型氣球，屆時周邊道路將加強違規取締和拖吊。（記者許麗娟攝）

2025/01/22 11:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕農曆春節9天連假即將展開，高雄市將於主要觀光景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、崗山之眼等，將依交通狀況啟動交通管制措施。「2025冬日遊樂園」周邊道路亦將實施階段性交管，周邊道路加強違停取締及拖吊。

高雄市交通局指出，旗山老街預期人潮眾多，連假期間旗山老街及華中街（中正路-延平一路）管制時段為行人徒步區，禁止車輛進入。另台3線中華路、中正路及中學路等沿線路口上午10點至晚上8點，視交通狀況機動管制禁止左轉進入老街周邊區域。同時為提供民眾更便捷的停車環境，交通局除於旗山區旗南一路與永平街口新闢啟用49格小型車停車場，也協調旗山國中、旗山國小、旗山地政事務所、農田水利署旗山工作站於初一至初五開放作為臨時停車空間。

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前往壽山動物園遊客，市府於舊台泥廠區已新闢鼓山二路公有停車場（鼓山二路265巷旁）開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園。亦可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行5分鐘內即可抵達上述停車場轉乘接駁車前往動物園。

旗鼓渡輪航線依往例每日上午11點至下午5點，管制騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務、電動及旗津居民機車除外），旗津區並依交通狀況實施4階段管制。

春節連假適逢「2025冬日遊樂園」活動，愛河灣會場周邊五福三、四路、七賢三路、成功路、海邊路等道路將實施階段性交通管制（1月28日除夕休園除外），周邊道路加強違停取締及拖吊，建議民眾搭乘捷運至鹽埕埔站，輕軌至駁二大義、真愛碼頭、旅運中心等站前往，並有公車50五福幹線、60覺民幹線、77昌福幹線、100百貨幹線、168環狀幹線及黃1等公車路線行經，大眾運輸相當便利。捷運中央公園站亦提供接駁車到英雄路賞日本人氣IP「吉伊卡哇」；到冬日遊樂園則在捷運三多商圈站有公車黃1至旅運中心。

民眾出門前可多利用高雄市即時交通資訊網、省道即時交通資訊網等查詢即時交通路況，並適時行駛替代道路。

農曆春節連假，高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

農曆春節連假，高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

農曆春節連假，高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

農曆春節連假，高雄主要景點交通資訊。（高雄市交通局提供）

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