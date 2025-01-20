招財開運過新年！金桔、銀柳、好彩頭 應景園藝盆栽買氣升溫

年節腳步接近，應景的金桔、銀柳、好彩頭等，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/20 22:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕喜迎農曆新春，應景的盆栽已全面上市，具吉祥寓意的園藝植物最為討喜，台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長推薦金桔、銀柳、好彩頭，以及諧音旺來的觀賞鳳梨等，因可招財、開運，年節必備，買氣逐漸熱絡。

黃毅斌指出，來到歲末，民眾除舊佈新，常以應景的園藝盆栽，為居家妝點、營造喜氣洋溢的氛圍，希望蛇年行大運，隨著春節腳步接近，七甲花卉專區人潮陸續湧至。

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黃毅斌說，新春期間，球根植物最應景，包含水仙、風信子、鬱金香、麗格海棠等，還有又稱西洋櫻草的報春花，也很受歡迎；另外，蝴蝶蘭、報歲蘭、虎頭蘭系列，都有固定的客群，堪稱年節園藝市場上的東方不敗。

黃毅斌提到，金桔、銀柳、葉牡丹、長壽花、好彩頭等，都是過年才有的園藝盆栽；而聖誕紅、觀賞鳳梨，可延續至新春之後，仍有一定的買氣，目前常見的應景植物價格平穩，值得推薦。

年節腳步接近，應景的金桔、銀柳、好彩頭等，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

農曆年將至，應景的花卉盆栽全面上市，買氣逐漸熱絡。（記者吳俊鋒攝）

農曆年將至，應景的花卉盆栽全面上市，買氣逐漸熱絡。（記者吳俊鋒攝）

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