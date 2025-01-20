台南最夯旅遊亮點！新春1日遊「不繞路」3路線曝光

台南七股鹽山新春祭出「斗笠雪人」，迎接來自各地的遊客一起過年。（台南市政府提供）

2025/01/20 19:59

〔記者王姝琇／台南報導〕交通部觀光署帶領各縣市推動台灣觀光100亮點，台南將擔任7月份主打星。市府特別推出懷舊追味賞燈線、寓教於樂博館線、西濱生態漁鹽線等3條亮點路線，一次蒐羅最完整、最多元、最好玩的亮點行程，邀民眾春節期間安排來趟台南亮點之旅。

觀旅局長林國華表示，台南新春3條亮點路線，是以區域及主題方式規劃1日遊路線而成，點與點順遊不繞路，也可依族群挑選或增減景點。加上部分景點有春節活動加持，更顯得豐富有趣。

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「懷舊追味賞燈線」，白天上山前往百年泥漿溫泉鄉「關子嶺溫泉風景區」，有水火同源、紅葉公園、大仙寺、碧雲寺等都是不可錯過的景點，沿路皆是溫泉旅館及餐廳，來這絕對不能錯過甕仔雞等山產美食，下山後順程前往新營鐵道文化園區搭乘懷舊五分車，再走訪鹽水月津港燈節。

喜歡濕地生態及候鳥的遊客可選擇「西濱生態漁鹽線」，先到井仔腳瓦盤鹽田、南鯤鯓代天府，再前往充滿新樂趣的將軍區「生命之樹」及七股鹽山「斗笠雪人」，繼續來到黑面琵鷺生態展示館、四草綠色隧道及黃金海岸，感受豐富生態景觀，鄰近喜樹、灣裡及安平更是美食秘密基地。

親子族群的遊客則建議走訪「寓教於樂博館線」，不僅有台灣第一座水庫虎頭埤風景區，園區內健走、踩天鵝船、全齡式地景遊憩場都是放電的好去處，再前往大目降文化園區、台南山上花園水道博物館、左鎮化石園區等博物館，讓家長帶著孩子一起提升藝文、知識涵養。

市長黃偉哲表示，繼英國《國家地理旅遊》公布台南為「2024年全球最酷景點」、美國CNN評為2024年最佳參訪地，更榮登英國《Time Out》推薦2025年亞洲最佳旅遊城市之一，今年春節台南絕對是民眾走春首選；更大力推薦跟著3條亮點路線，一訪台南最夯的旅遊景點。

「懷舊追味賞燈線」推薦百年泥漿溫泉鄉「關子嶺溫泉風景區」，泡溫泉、吃美食一次享受。（台南市政府提供）

台南走春絕不容錯過期間限定的鹽水月津港燈節。（台南市政府提供）

喜歡濕地生態及候鳥的遊客可選擇「西濱生態漁鹽線」，到四草綠色隧道感受豐富生態景觀。（台南市政府提供）

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