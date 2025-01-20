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    春節連假雲林各景點交管出爐 警方出動無人機監控

    北港朝天宮在春節期間每日湧入數十萬人次，周邊道路將管制為徒步區，禁止車輛進入。（記者黃淑莉攝）

    北港朝天宮在春節期間每日湧入數十萬人次，周邊道路將管制為徒步區，禁止車輛進入。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/20 11:02

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年春節連假1月25日至2月2日長達9天，雲林縣警察局今（20）日公布春節縣境內各大景點、主要道路及國道交流道等地交通疏導及管制措施，提醒民眾多利用接駁車、替代道路，遇有交管路段提早改道。警方表示，春節期間也將運用無人機監控交通。

    雲林縣警察局長李建民指出，根據往年統計，春節假期雲林縣境內車流易壅塞路段包括台19線北港市區段、台3線古坑綠色隧道、高鐵雲林站前道路及古坑草嶺隧道前賞花車流，對此縣警局除在連假期間出動大批警力在現場指揮疏導，也規畫相關交管措施。

    其中台19線北港市區段因前往朝天宮、武德宮參香祈福車流量大，民眾盡量改道，另朝天宮周邊道路在初一至初五早上8點至下午6點管制為人行徒步區，禁止車輛進入，車輛可停在市區外圍第一停車場、高灘地停車場，步行或搭乘縣府推出的「北港環境接駁公車」。

    台3線古坑綠色隧道上午10點後至下午5點車流量大，初一至初五台3線往古坑方向路肩禁止停車，行人請依號誌或現場指揮通行，避免穿越雙黃線影響交通安全。

    草嶺櫻花季部分，春節期間及例假日推出3條接駁車路線，因草嶺地區山路狹窄，建議駕駛人利用沿線指定停車場，如草嶺第一停車場、第二停車場等，避免違規停車造成壅塞，另草嶺地區多處道路包括雲220-1線、草嶺隧道口至青山坪農場及九芎神木全線等，實施單向或雙向禁止停車管制。

    高鐵雲林站在春節假期每天上午8點至晚上10點實施車輛分流，所有進站車輛需右轉站前東路再迴轉進入，建議接送車輛利用站內收費停車場，30分鐘內免費停車，可節省尋找車位時間。

    警方提醒，春節期間國道多處交流道實施交通管制，1月31日及2月1日（初三、初四）下午1點至6點，高速公路北上匝道高乘載管制，僅允許3人以上小型車及特定車輛進入國道。

    1月31日至2月2日（初三至初五）每天上午10點至下午6點封閉國1虎尾交流道北上匝道，建議改道145乙線、台1線等。

    雲林縣警察局交通隊長詹百平表示，春節期間將運用無人機監控交通，並透過智慧交通中心遠端操作路口號誌，迅速應對突發狀況，民眾若遇塞車或事故，可撥打110或聯繫交通隊05-5326154。

    古坑綠色隧道是雲林知名休閒景點，每到假日即湧入上萬人潮，台3線沿線禁止路邊停車。（記者黃淑莉攝）

    古坑綠色隧道是雲林知名休閒景點，每到假日即湧入上萬人潮，台3線沿線禁止路邊停車。（記者黃淑莉攝）

    草嶺石壁櫻花季1月29日大年初一登場，山區道路狹小，警方提醒用路人多利用沿線停車場轉搭接駁車。（記者黃淑莉攝）

    草嶺石壁櫻花季1月29日大年初一登場，山區道路狹小，警方提醒用路人多利用沿線停車場轉搭接駁車。（記者黃淑莉攝）

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