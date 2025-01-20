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    01/20 各報重點新聞一覽

    針對衛福部預算遭刪凍，十四個醫護團體昨相繼發聲，指「被刪減被凍結的就是人民的健康」。（資料照）

    針對衛福部預算遭刪凍，十四個醫護團體昨相繼發聲，指「被刪減被凍結的就是人民的健康」。（資料照）

    2025/01/20 06:36

    自由時報

    藍白大砍衛福部預算 醫護團體：被刪減的是人民健康

    藍白大砍今年度中央政府總預算，衝擊民眾權益，針對衛福部預算遭刪凍，十四個醫護團體昨相繼發聲，九大團體指「被刪減被凍結的就是人民的健康」；五大團體也指衛福部業務費用並非單純財務數字，而是國家對國民健康的承諾。

    詳見藍白大砍衛福部預算 醫護團體：被刪減的是人民健康

    罷免藍委張智倫、林德福 罷團：中、永和連署第一階段達標

    全國各地推動罷免藍委已多點開花，新北市六位國民黨籍立委葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、洪孟楷及羅明才，在各自選區都有被罷免的聲音，中和、永和區採共同連署，雙和罷免團隊昨天宣布，罷免張智倫、林德福的第一階段連署門檻已雙雙達標，持續再衝刺第二階段；對此，林德福、張智倫都質疑罷免理由不充分，批評民進黨在背後掌控。

    詳見罷免藍委張智倫、林德福 罷團：中、永和連署第一階段達標

    誤信虛幣投資 退休師、從商女遭詐逾千萬

    台北市退休女教師及從商的女子，去年在網路看見投資虛擬貨幣訊息，分別投入四百及七百餘萬元，然而兩人過陣子要出金時，對方不是人間蒸發，就是藉口無法出金，警方獲報循線將三名假幣商逮捕送辦，將持續擴大追查。

    詳見誤信虛幣投資 退休師、從商女遭詐逾千萬

    聯合報

    就職美總統 川普盼百日內訪陸

    川普將在美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時）宣誓就職美國總統。華爾街日報引述知情人士稱，川普已告知幕僚希望上任百日內訪問中國大陸，盼加深與大陸國家主席習近平的關係。

    詳見就職美總統 川普盼百日內訪陸

    1年期義務役陸續退伍 36%役男分到主戰部隊

    去年一月國防部恢復徵召一年期義務役士兵，首梯新兵春節前已退伍。在一年徵兵制上路前，國防部副部長柏鴻輝當初在行政院記者會宣稱，義務役將有機會操作刺針飛彈、標槍飛彈、無人機、紅隼火箭彈等先進裝備，實則只有紅隼火箭彈兌現。

    詳見1年期義務役陸續退伍 36%役男分到主戰部隊

    中國時報

    美國境內TikTok關閉

    短影音熱門平台TikTok「不賣就禁」大限於美東時間19日生效前，TikTok於18日晚間提前2小時「下線」。不過，TikTok仍有起死回生可能，即美國總統當選人川普19日受訪時說，「極有可能」在20日上任後延後禁令，給予TikTok90天緩衝期。

    詳見美國境內TikTok關閉

    藍控小編治國 假訊息滿天飛

    立法院上周五審查114年度中央政府總預算，國民黨與民眾黨合力統刪939億7500萬元，行政院為保住總預算，各部會在機關網站與社群媒體發動文宣戰，指預算刪減影響民眾權益甚大，國民黨團首席副書記長王鴻薇18日痛批，各部會小編頻發哏圖，其實全由行政院「中央廚房」製作，以假訊息欺騙民眾，造謠中傷在野黨，台灣已沉淪為民進黨小編治國的時代。

    詳見藍控小編治國 假訊息滿天飛

    雙和罷免團隊昨天宣布，罷免國民黨籍立委張智倫、林德福的第一階段連署門檻已雙雙達標，圖為罷團設置的快閃連署及收件站。（記者董冠怡攝）

    雙和罷免團隊昨天宣布，罷免國民黨籍立委張智倫、林德福的第一階段連署門檻已雙雙達標，圖為罷團設置的快閃連署及收件站。（記者董冠怡攝）

    詐騙集團假幣商在社群軟體刊登虛擬貨幣廣告。（記者陸運鋒翻攝）

    詐騙集團假幣商在社群軟體刊登虛擬貨幣廣告。（記者陸運鋒翻攝）

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