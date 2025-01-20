罷免藍委張智倫、林德福 罷團：中、永和連署第一階段達標

雙和罷免團隊昨天宣布，罷免國民黨籍立委張智倫、林德福的第一階段連署門檻已雙雙達標，圖為罷團設置的快閃連署及收件站。（記者董冠怡攝）

2025/01/20 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕全國各地推動罷免藍委已多點開花，新北市六位國民黨籍立委葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、洪孟楷及羅明才，在各自選區都有被罷免的聲音，中和、永和區採共同連署，雙和罷免團隊昨天宣布，罷免張智倫、林德福的第一階段連署門檻已雙雙達標，持續再衝刺第二階段；對此，林德福、張智倫都質疑罷免理由不充分，批評民進黨在背後掌控。

林、張質疑罷免理由不充分 批民進黨背後掌控

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新北市雙和罷免團隊由「倫刪立舒─罷免張智倫」及「無獻清林─罷免林德福」共同組成，罷免中和區張智倫、永和區林德福的第一階段最低門檻，分別需要二八七七份、二三八三份提議書；罷團昨天宣布，兩區截至一月十八日已雙雙達成一階所需門檻，實際份數正在統計，送件日期仍在評估，未來將再增加定點連署站，力求第一階段安全達標也同時進行第二階段的連署，雙和兩區合計需要六萬份以上。

罷團發言人「卡必罷啦（化名）」說，選罷法修正後的惡法雖未上路，但已有許多民眾反映，擔心提供身分證影本會有個資外洩等疑慮，罷團成員皆已切結保密規定，盼支持民眾放心連署。

對此，林德福、張智倫回應說，大家都希望國家安定、兩岸和平、政治清明，但罷免理由顯然不充分，且民進黨在背後掌控，相信民眾的眼睛是雪亮的。

罷團「新店罷免羅明才」近日成立，羅明才說，他在選區爭取多項建設的成績有目共睹，相信多數民眾的選擇。

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