自由日日Shoot》藍白大砍衛福部預算 醫護團體：被刪減的是人民健康

針對衛福部預算遭刪凍，十四個醫護團體昨相繼發聲，指「被刪減被凍結的就是人民的健康」。（資料照）

2025/01/20 05:30

〔記者林惠琴、林欣漢／台北報導〕藍白大砍今年度中央政府總預算，衝擊民眾權益，針對衛福部預算遭刪凍，十四個醫護團體昨相繼發聲，九大團體指「被刪減被凍結的就是人民的健康」；五大團體也指衛福部業務費用並非單純財務數字，而是國家對國民健康的承諾。

十四大團體相繼發聲強調 業務支出是國家對國民健康承諾

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立法院會上週二讀表決通過預算通案刪減項目及比率，刪除衛福部六十％宣傳預算；另對衛福部卅四億餘元業務費，國民黨團提案，凍結七十％，俟執行卅％之後始申請解凍並經院會同意。

台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣醫師公會，以及家庭醫學醫學會、基層醫療協會、診所協會全聯會、基層醫師協會等九大團體聲明指出，在野黨大刪預算將嚴重削弱公衛成效，讓得來不易的高醫療水準大受打擊，「懇請立法院以蒼生為念，刪預算不能刪掉人民的健康」！

北市醫師公會理事長洪德仁表示，立委刪減方式已妨礙到國民健康、健保業務及防疫工作。他舉媒體業務費為例，是官方提供民眾正確、專業、即時的醫療、健保、防疫、長照等宣導資訊，疾管署差旅費也不是出去玩，具防疫用途，都是必要業務支出。

醫院協會、醫師公會全聯會、護理師護士公會全聯會、私立醫療院所協會、醫務管理學會也發聲示警，若經濟部一千億元補貼台電預算遭刪減，恐取消醫療機構電價凍漲政策，引發醫療成本增加，可能需調漲掛號費應對，增加全民就醫負擔。

衛福部次長呂建德說，長照社區共生互助計畫被刪兩千萬元，影響弱勢、失能長者照顧。

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