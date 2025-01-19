學測國文寫作考「擬社會互動」 全中教：關注社會時潮

學測國寫考「擬社會互動」，全中教評論教師群肯定大考中心命題關注社會時潮。（全中教提供）

2025/01/19 19:03

〔記者林曉雲／台北報導〕學測今日最後一節考國文寫作，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）評論教師團隊表示，今年學測國寫命題上，對於當前的社會時潮具有一定的關注，除了測驗學生的語文表達能力，同時也擔負起社會教育的重責大任。

召集人、國立彰化高中老師許家瑞表示，今年國寫題從情感連結？或情感幻覺？談虛擬世界的互動，正常人際關係注重互動，讓參與者在與他人相處時修正自己的行為，但在擬社會互動的狀態中，青少年與兒童扮演的粉絲角色僅是單向人際關係的建立，其內涵完全建立在虛無的想像之中，很容易在真實世界中發生認知的偏差與扭曲，與現實脫節，學測國寫命題對此表達一定的關注。

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許家瑞說明，知性題今年一樣分為兩小題，主題探討「擬社會互動」，從引文中可以統整出網紅經濟、政治、明星的人設塑造，進而探討這種社會現象的風潮引起的正負面影響，「擬社會互動」現象提醒學生要有「媒體識讀」能力，其中第2題建議先寫客觀社會現象觀察、闡述正負面影響，再提出自己對這個議題的想法。

此外，許家瑞表示，第2大題寫作則要考生思考「不一樣又怎樣？」以52赫茲鯨魚教導尋找屬於個人的獨特性，以「關於52赫茲鯨魚，我想說的是……」為題，屬引文的延伸思考及聯想發揮，與去年命題屬性相類，皆須在照應材料之後，提出個人體悟，考生可從「52赫茲鯨魚的獨特性」扣題發揮，進而書寫「發現個人獨特性」的歷程。大致而言，在「獨特性」的解讀上不難發想，關於 52赫茲的獨特性，包含「音頻特殊」、「別的鯨魚都聽不到」，皆是考生可以發揮的作答關鍵。

評論教師團隊包括基隆女中老師洪菁穗、北市內湖高中老師張翼鵬和毛懷安。

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