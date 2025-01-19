鹿草圓山宮迎火馬 元宵節放火馬結合高空煙火秀

鹿草圓山宮將火馬迎回廟裡。（記者林宜樟攝）

2025/01/19 16:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉圓山宮清代時開始的放火馬儀式，是嘉義地區罕見宗教民俗，在中斷近60年後於2021年重新舉辦，每年農曆1月15日元宵節晚間登場，今年更結合高空煙火秀，發展宗教觀光；廟方今天進行迎接火馬儀式，將21隻大、中、小火馬迎至廟前廣場，農曆大年初一將舉辦火馬手作DIY活動，傳承宗教文化特色。

圓山宮主委陳昱良、鹿草鄉長嚴珮瑜、鹿草鄉代表會主席施坤霖、縣議員詹琬蓁、黃惠汝、賴瓊如、江佩曄等今天到鹿草國中將火馬迎回圓山宮廣場安放，許多家戶沿路施放鞭炮，進行祭拜，祈求國泰民安。

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陳昱良說，放火馬是當地自清代開始進行的除疫儀式，早期是因民眾為了祈福、消災解厄、除疫、晉財而辦，廟方請製作醮紙、王船的台南市法師王明賢製作火馬，有12隻小火馬、5隻中火馬及4隻大火馬，今天完成迎接火馬儀式，農曆春節期間歡迎民眾前來參觀祭拜。

副主委黃聖軒說，今年準備100份火馬DIY材料，大年初一讓民眾認購製作，藉由手作過程，更瞭解火馬文化，完成後會與火馬一同火化，祈福消災；初一還有求乞平安龜、發財金、鑽轎底、吃平安圓、丁酒等活動，讓民眾歡喜過年。

黃聖軒說，農曆1月13日（國曆2月10日）王孫大使公出巡遶境，將到位於鹿草的馬稠後產業園區為園區祈福，庇佑廠商生意興隆，當天先有一場小型放火馬儀式，元宵節（國曆2月12日）當晚進行放火馬儀式，以及擲炮台拿大獎活動，搭配高空煙火秀，歡迎民眾一同參與。

民眾可認購參與火馬DIY活動。（記者林宜樟攝）

孩童開心與小火馬拍照。（記者林宜樟攝）

火馬迎回鹿草圓山宮。（記者林宜樟攝）

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