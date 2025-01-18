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    手作運輸車、冰箱裡的魔法阿嬤APP 高雄中小學科技教育競賽飆創意

    生活科技組參賽學生現場發揮創意打造運輸車，完成運輸作業。（高雄市教育局提供）

    生活科技組參賽學生現場發揮創意打造運輸車，完成運輸作業。（高雄市教育局提供）

    2025/01/18 20:58

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市國民中小學科技教育競賽今（18）日在大榮中學登場，全市有87隊共274名國中小學生參賽，生活科技組的作品需打造「運輸車」，資訊科技組則是用科技解決生活問題。

    今年生活科技組主題為「天災頻仍橋難渡，巧思妙計解困境；創新機構來救援，攜手共建新家園」採現場即席製作方式，參賽選手須在時間內發揮機構結構創意，理解電與控制的原理等，利用科學、科技、工程與數學的知能，製作物質運送的「運輸車」，完成設計報告，必須著重在「車輛」、「線控」、「搜集」、「堆高」、「橋梁負重」等機構，以創意與想像力製作競賽作品。

    此外，選手們必須在時間內完成手作運輸車，以指定材料製作物質，將物品正確傳遞到指定場所，考驗運輸車車速與正確運送方式，今年也吸引許多國中女同學組隊挑戰。

    資訊科技組以「淨零排放智慧生活」為競賽目標，藉競賽展現學生透過運算思維的解題方式，設計資訊作品以解決生活中的問題。其中，大樹國中學生蔡詠晴由郭政源老師指導製作「便利公車通」，乘客預先提供公車需下車站別的需求，公車利用此需求可預判各站是否有乘客下車。

    中山工商學生莊畯愷、郭德恩、蔡詠晴的作品「冰箱裡的魔法阿嬤」APP，可以立即查詢冰箱裡的食材存放日期與種類，達到提醒食品使用日期，提出料理食譜建議，大幅減少食物浪費及降低排碳，作品令人驚豔。

    大樹國中學生蔡詠晴（右起）、林廷晏，在老師郭政源的指導下製作「便利公車通」。（高雄市教育局提供）

    大樹國中學生蔡詠晴（右起）、林廷晏，在老師郭政源的指導下製作「便利公車通」。（高雄市教育局提供）

    中山工商學生莊畯愷（右2起）、郭德恩、蔡詠晴的作品「冰箱裡的魔法阿嬤」APP，解決食物常放過期的問題。（高雄市教育局提供）

    中山工商學生莊畯愷（右2起）、郭德恩、蔡詠晴的作品「冰箱裡的魔法阿嬤」APP，解決食物常放過期的問題。（高雄市教育局提供）

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