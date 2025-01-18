台中水湳、中央公園、谷關列空氣品質維護區 管制今起生效

台中市新增3處空氣品質維護區，水湳生態公園、中央公園及谷關風景區，管制措施即起生效。（台中市環保局提供）

2025/01/18 16:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新增3處空氣品質維護區，水湳生態公園、中央公園及谷關風景區，管制措施今（18）日起生效，前兩者管制對象為1至4期柴油大（客）貨車，進出公園需具1年內排煙檢驗合格紀錄；進出谷關風景區者，則需具1年內排煙檢驗結果低於管制標準1.0m-1以下，屆時違反者將處500元以上6萬元以下罰鍰。此外，環境部去年10月28日修訂裁罰準則，大型車最低罰款提高到2000元。

台中市環保局在去年8月5日公布將新增水湳生態公園、中央公園及谷關風景區等3處空維區，觀察去年5月到7月空維區車流資料顯示，管制對象整體合格率目前僅約11.86％~26.97％。進一步分析，大客車合格率約42.86％~79.55％，大貨車則偏低僅10.25％~26.73％，不合格車輛共計709輛。宣導期間，環保局定期勾稽篩選不合格車輛清單，函文加強宣導，周邊要道設置告示提醒行經車輛。

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環保局長陳宏益說，環保局已完成車牌辨識系統設置，全天候掌握進出車輛，讓違規車輛無所遁形，宣導期間主動篩選不合格車輛，寄發通知提醒車主盡速完成改善，整體合格率由公告前逐月提升到66％~82％，已有顯著提升，但仍有約2~3成車輛尚未取得符合管制標準的排煙檢驗紀錄，提醒車主落實車輛定期保養及檢驗，確保車輛排煙符合管制標準，避免違規受罰。

陳宏益指出，柴油車車主可利用環境部柴油車排氣檢驗資訊管理系統，選擇鄰近環保機關檢測站進行預約檢測；此外，環保局也針對大型車隊提供到場檢測服務，目前只提供配合落實車輛自主管理的車隊，如有意願者與環保局聯繫，環保局將安排現場訪查評估，檢測皆為免費。

環境部為協助大型柴油車調修，改善車輛污染排放情形，去年12月12日修訂「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」，延長補助到今年12月31日止，最高補助8萬元，有需求的車主可把握機會提出申請，建議可上環境部「移動污染源管制網 」補助相關資訊專區，查詢經環境部審驗通過的汽車修理業相關資訊，請其協助評估。如有任何問題，可電洽柴油車補助案件審查小組02-8512-4402諮詢。

谷關風景區列為空維區，進出車輛需具一年內排煙檢驗結果低於管制標準1.0m-1以下。（台中市環保局提供）

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