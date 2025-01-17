90條國道客運路線 春節平均6折票價優惠

武陵農場櫻花季交通疏運資訊；圖為假日版。（台北區監理所提供）

2025/01/17 15:49

〔記者董冠怡／新北報導〕每逢春節疏運，多半以中長程返鄉及出遊為主，交通部公路局台北區監理所長黃鈴婷今天宣布，疏運期間（1月24日至2月2日），90條國道客運路線祭出平日優惠或原票價6折，史上最優惠；乘坐國道客運、高鐵、台鐵，並轉乘在地市區公車，可享一段票免費，以及新增指定幸福巴士75條路線免費搭乘；此外還有東部限定加碼等優惠活動。

台北區監理所運輸管理科長林守信表示，全國計有12家業者、共計90條國道客運路線，自1月24日至2月2日止，春節優惠從先前的85折下殺至平均6折票價優惠，轉乘除了本來的一段票或基本哩程免費之外，增加75條指定幸福巴士免費，同時推出東部限定優惠，持公路（國道）客運票證向指定業者租車享優惠，憑租車單及公路（國道）客運來回票證，回程客運再優惠。

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林守信指出，1月25日至2月2日，凡持北宜國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票，或於當地合法旅宿住宿證明，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元；宜蘭地區「在地有腳」租賃措施，可享租車優惠及回程最高折抵客運票價200元（汽車200元、機車100元），但2項優惠無法重複抵退，僅能擇一使用。

宜蘭也規劃紅綠線觀光接駁公車，民眾乘坐國道客運至礁溪、宜蘭、羅東轉運站等地，皆可無縫轉乘14條路線觀光公車。

另，今年武陵農場櫻花季疏運期間為2月8日至2月23日，共計16天，實施場內總量管制、道路交管、團客預約入場、公共運輸接駁，民眾可赴台北轉運站2樓月台、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星運動場搭乘賞櫻專車前往，採原車去、返方式進行，遊園時間為台北端發車3至3.5小時、宜蘭端發車4小時，平日限額2400人、假日上限3000人，現已開放購票，可至各大超商、台北轉運站APP等管道購買。

他補充，轄管11家重點客運如國光、統聯、首都、葛瑪蘭均已完成租用遊覽車投入長途、宜蘭路線疏運，預計增開比率5%至20%，業者也將視乘客現場候車狀況，機動加班疏運。

武陵農場櫻花季交通疏運資訊；圖為平日版。（台北區監理所提供）

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