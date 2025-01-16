鳳山光之季1/18「雙城城隍爺會面」 串聯6大廟宇祈福遶境

黃埔新村配合「鳳山光之季」提早點亮迎賓。（記者陳文嬋攝）

2025/01/16 00:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄最早燈會「鳳山光之季」即將於18日登場，重頭戲鳳山與左營城隍爺會面，串聯6大廟宇祈福遶境1.9公里；集結點黃埔新村、廟宇也點亮迎賓，民眾逛燈會、遊古廟，感受古城之美。

鳳山今年建城236年，燈會為期26天，首日由雙城會打頭陣，鳳山與左營城隍爺於鳳山區博愛、中正路綠園道會面，象徵薪火相傳，沿途串聯6大廟宇如開漳聖王廟、五甲關帝廟、五甲龍成宮、龍山寺、雙慈殿，集結黃埔新村出發，踩街遶境1.9公里，直到大東濕地公園。

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值得一提的是，五甲媽祖與鳳山開漳聖王首度接駕城隍雙爺，五甲龍成宮出動開鑼鼓、美女神推手、獅陣等，鳳山開漳聖王廟以聖樂隊助陣，鳳山、左營里長也將一同參加，還有電音三太子、醒獅團等，為活動揭開序幕，炒熱氣氛。

集結點黃埔新村是台灣第一代眷村，這次配合燈會提早營造光環境，點亮到2月28日；鳳山在地商家聯合協進會2月9日在黃埔新村舉辦彩繪眷村慶元宵寫生比賽，邀請民眾走訪鳳山、漫遊眷村。

六大廟宇也配合燈會推出年節活動，五甲龍成宮彩繪燈籠由空大、中小學生創作4千多個燈籠，評選出2千個，懸掛廟宇迴廊等處，妝點年節氣氛，廟宇兩側同時打造祈福、平安門，讓民眾春節賞燈走廟祈福。鳳山開漳聖王廟推出彩繪壁畫，吸引民眾拍照打卡留念。

鳳山區長吳茂樹說，鳳山光之季是地方特色活動，鳳山新城、左營舊城過去情誼，透過雙城會重現歷史連結，以踩街遶境賜福地方，彰顯地方特色、傳承歷史文化，營造節慶氛圍，歡慶建城236年。

五甲龍成宮兩側打造祈福、平安門，供民眾走廟祈福。（記者陳文嬋攝）

五甲龍成宮推出彩繪燈籠。（記者陳文嬋攝）

五甲龍成宮兩側打造祈福、平安門，供民眾走廟祈福。（記者陳文嬋攝）

黃埔新村配合「鳳山光之季」提早點亮迎賓。（記者陳文嬋攝）

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