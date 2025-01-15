屏東潮州春節市集一般區抽籤 1600人「搶攤」成功率僅23％

一般區抽籤盛況再現。（記者陳彥廷攝）

2025/01/15 21:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮每迎春節，都會舉辦春節假日市集，今年時間從除夕至大年初四舉辦，整個潮州將如同「不夜城」，鎮公所今天舉辦一般區的攤位抽籤，1600多人登記如同「搶攤」塞爆潮州羽球館，公所主秘王建元說，今年已突破肺炎疫情時期的紀錄，中籤率僅降到23%左右，許多許久不見的攤商都回到潮州抽籤，讓人非常期待屆時「不夜城」的盛況。

潮州春節假日市集是屏東最元老的長天期市集，且期間內不限營業時間，現在每年固定於除夕至初四舉辦，去年在疫後復甦後出現大量人潮湧入，許多販賣食物的攤販，到了初三下午就已賣光所有備料，不少攤商認為「會聚財」，除了日前特區競標創新高外，連格外較小的一般區抽籤也是非常踴躍。

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今年共有1612人登記，鎮公所於潮州羽球館進行抽籤，王建元說，為保障在地鎮民也能成為市集攤商，今年鎮民攤位共有121格、非鎮民有242格，比例為1比2，而鎮民登記者達513人，中籤率僅24%，非鎮民的部分還更低，原來，非鎮民部分雖然格數較多，但是登記者達1099人，中籤率僅22%，總和僅約23%左右，不到4分之1機會中籤，是連在肺炎疫情以前都罕見的盛況。

由於等待抽籤的人太多，早上9點開始抽籤，原定中午就要結束卻是持續到下午1點5分才結束，王建元強調，潮州春節假日市集經多年下來已成為屏東年節時相當熱鬧的景點，所有攤位不限營業時間，因此又有「不夜城」之稱，他說，今年春節長達9天，潮州夜間有市集，白天則是有潮好玩共融公園、林後四林及鐵道園區，初三後日式建築文化園區也會開園，歡迎全國民眾屆時前來走春熱鬧一翻。

一般區抽籤盛況再現。（記者陳彥廷攝）

一般區抽籤盛況再現。（記者陳彥廷攝）

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