為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    助貧困家庭好過年 雲林員警送愛逾20年

    雲林縣警察局揪團做公益助弱勢家庭逾20年。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣警察局揪團做公益助弱勢家庭逾20年。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/15 15:54

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節將屆，為幫助獨居老人、貧困家庭能好過年，雲林縣警察局揪團做公益今（15）日在警局舉辦聯合捐贈活動，募集米、肉鬆、麵、米粉、醬油等琳琅滿目物資，將由6個分局員警送給轄內弱勢家庭。雲林縣警察局長李建民說，警局這項活動已逾20年沒中斷。

    據指出，雲林警察局揪團做公益從2001年持續至今，每年募集的物資都很豐富，今年捐贈者有議員賴淑娞、元進莊、松昱順心社會福利基金會、斗六大北勢天聖宮、瑞春醬油、台塑企業、味王公司、佳興補習班、昶典工業、豪祥億農產行、新豐國際等。

    高齡95歲松昱順心基金會董事長唐松章表示，敬佩警察除維護社會治安，還不忘關懷弱勢，秉持企業社會責任及支持警察善舉很樂意捐贈響應，透過警察的手把愛人送到需要幫助家庭。

    李建民指出，警察在為民服務過程發現需要個案，揪團把社會大眾愛心散播到需要關懷的家庭或獨居老人，這幾天各分局同仁會把物資送到200多有需要的家庭，讓每個人過一個溫馨快樂的春節。

    雲林警察局揪團做公益，員警把各界捐贈物資送到弱勢家庭。（記者黃淑莉攝）

    雲林警察局揪團做公益，員警把各界捐贈物資送到弱勢家庭。（記者黃淑莉攝）

    雲林警察局揪團做公益，員警把各界捐贈物資送到弱勢家庭。（記者黃淑莉攝）

    雲林警察局揪團做公益，員警把各界捐贈物資送到弱勢家庭。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播