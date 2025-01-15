助貧困家庭好過年 雲林員警送愛逾20年

雲林縣警察局揪團做公益助弱勢家庭逾20年。（記者黃淑莉攝）

2025/01/15 15:54

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節將屆，為幫助獨居老人、貧困家庭能好過年，雲林縣警察局揪團做公益今（15）日在警局舉辦聯合捐贈活動，募集米、肉鬆、麵、米粉、醬油等琳琅滿目物資，將由6個分局員警送給轄內弱勢家庭。雲林縣警察局長李建民說，警局這項活動已逾20年沒中斷。

據指出，雲林警察局揪團做公益從2001年持續至今，每年募集的物資都很豐富，今年捐贈者有議員賴淑娞、元進莊、松昱順心社會福利基金會、斗六大北勢天聖宮、瑞春醬油、台塑企業、味王公司、佳興補習班、昶典工業、豪祥億農產行、新豐國際等。

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高齡95歲松昱順心基金會董事長唐松章表示，敬佩警察除維護社會治安，還不忘關懷弱勢，秉持企業社會責任及支持警察善舉很樂意捐贈響應，透過警察的手把愛人送到需要幫助家庭。

李建民指出，警察在為民服務過程發現需要個案，揪團把社會大眾愛心散播到需要關懷的家庭或獨居老人，這幾天各分局同仁會把物資送到200多有需要的家庭，讓每個人過一個溫馨快樂的春節。

雲林警察局揪團做公益，員警把各界捐贈物資送到弱勢家庭。（記者黃淑莉攝）

雲林警察局揪團做公益，員警把各界捐贈物資送到弱勢家庭。（記者黃淑莉攝）

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