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    前瞻建設建購綿密長照網 虎尾鎮老人活動中心開工

    虎尾鎮老人活動中心由雲林縣長張麗善（右4）、立委張嘉郡（右3）及虎尾鎮長林嘉弘（左2）等主持動土典禮。（記者鄭旭凱攝）

    虎尾鎮老人活動中心由雲林縣長張麗善（右4）、立委張嘉郡（右3）及虎尾鎮長林嘉弘（左2）等主持動土典禮。（記者鄭旭凱攝）

    2025/01/15 15:17

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕前瞻基礎建設計畫建構綿密社區長照網絡，一鄉鎮一日照的願景正逐步落實。虎尾鎮老人活動中心新建工程今天開工動土，未來可望讓虎尾地區的老人獲得更多照顧。

    今天的開工動土典禮由雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘、社會處長林文志及多位地方人士等共同主持。張麗善表示，雲林縣老年人口達21%，已達超高齡社會，面對人口老化的問題，縣府除了積極佈建長青食堂、社區照顧關懷據點外，更配合中央政府積極爭取前瞻計畫補助，新建的虎尾老人活動中心將是1棟3層樓的建築，占地890平方公尺，1樓為辦公室、關懷據點及長青食堂，2樓規劃作為文康室及會議室，3樓擬設置老人日間照顧中心。

    新建虎尾鎮老人活動中心建設總經費達4950萬元整，去年獲衛生福利部補助3960萬元，其餘由縣府補助及虎尾鎮公所自籌。張麗善表示，前立委林文瑞及立委丁學忠在擔任虎尾鎮長期間，便透過縣府積極爭取前瞻計畫提案新建虎尾老人活動中心，立委張嘉郡及許宇甄也在立法院協助。

    林文志表示，未來虎尾鎮老人活動中心將以公辦民營方式經營，並委託專業團隊進駐，提供社區民眾多元在地長照服務，建構綿密社區照顧網絡，嘉惠在地鎮民。

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